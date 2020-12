Potsdam

Die meisten schweren Corona-Verläufe in Potsdam treffen ältere und hochbetagte Menschen. Das geht aus Antworten der hiesigen Krankenhäuser auf eine MAZ-Anfrage hervor.

Demnach sind im Bergmann-Klinikum von den 57 derzeit dort behandelten Covid19-Patienten nur neun jünger als 60 Jahre. Der Großteil, 29 Patienten, sind zwischen 60 und 80 alt, weitere 19 Patienten älter als 80 Jahre.

Im katholischen St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer sieht es ähnlich aus, wie dessen Sprecher Benjamin Stengl sagt. Dort liegt das Durchschnittsalter der Corona-Patienten bei 80 Jahren, die Altersspanne reicht von 63 bis 94 Jahre.

Jüngere haben wohl bessere Chancen

Damit hat sich die Lage in den Kliniken seit Beginn der zweiten Pandemiewelle geändert. Anfang November hatte der Chefarzt der Covid-Stationen im kommunalen Bergmann-Klinikum, Michael Oppert, in einem MAZ-Interview noch geschildert: „Aber wenn wir uns die Altersstruktur derjenigen ansehen, die heute Sars-CoV-2-positiv sind, dann sind die Menschen deutlich jünger als die Patienten im Frühjahr. Es zeichnet sich auch ab, dass die Patienten auf der Intensivstation jünger sind als damals.“ Dies könne auch Auswirkungen auf die Überlebenschancen haben, wie der erfahrene Mediziner betonte. „Die jüngeren Patienten haben ganz andere Voraussetzungen, sie haben ein anderes Immunsystem und insgesamt eine andere Konstitution als die über 85-Jährigen.“

Weil jetzt wieder viele der neuen Fälle in der Stadt auf Pflegeheime entfallen, ist eine weitere Verschärfung der Lage auf den Stationen zu erwarten. Die Krankenhäuser aber geraten bei der Versorgung der aktuell schwer kranken Covid19-Patienten, die sich vor einiger Zeit angesteckt hatten, schon jetzt an ihre Grenzen: Die Intensivstationen in beiden Krankenhäusern sind komplett ausgelastet.

Das kommunale Bergmann-Klinikum meldet 16 Intensivpatienten auf seinen Corona-Stationen, das St. Josefs-Krankenhaus versorgt weitere zwei. Auch auf den Normalstationen ist es eng. 15 Normal-Patienten sorgen im Josefs-Krankenhaus für Vollauslastung, im Bergmann-Klinikum war dieser Bereich am Montag um sechs weitere Betten auf 48 Behandlungsplätze erweitert worden, von denen derzeit 39 belegt sind.

