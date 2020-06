Corona und Karstadt-Aus: Bürgerverein fordert mehr Sonntagsöffnungen in Potsdams City

Innenstadt

Nach der Industrie- und Handelskammer ( IHK) spricht sich auch der Bürgerverein „Potsdamer Innenstadt – Freies Tor“ für weitere Ladenöffnungen an Sonntagen in der Potsdamer City aus. „Eine liebenswerte, lebendige Innenstadt setzt auch ein vielfältiges Angebot an Geschäften voraus“, sagt Vereinsvorsitzende Ellen Chwolik-Lanfermann.

Ausgleich coronabedingter Umsatzrückgänge

Zum „Ausgleich coronabedingter Umsatzrückgänge“ sollten Stadt und Land „erweiterte freiwillige Sonntagsöffnungszeiten zulassen“, so Chwolik-Lanfermann: „Für Potsdams Innenstadt gilt dies angesichts der aktuellen Entwicklungen betreffend das Galeria-Karstadt-Kaufhof-Objekt in besonderem Maße.“

Anzeige

Ellen Chwolik-Lanfermann, ist Vorsitzende des Bürgervereins „Potsdamer Innenstadt – Freies Tor“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Wie die Bäderverkaufordnung in Mecklenburg-Vorpommern

Sowohl Einheimische als auch Touristen würden gerade an Wochenenden durch die Innenstadt strömen und könnten den Handel beleben. Eine Regelung könne sich daher an die Bäderverkaufverordnung von Mecklenburg-Vorpommern anlehnen, wo sie auch in Weltkulturerbe-Städten wie Potsdam gelte. Von 12 bis 18 Uhr könnten Geschäfte dort sonntags freiwillig öffnen und Waren des täglichen Bedarfs anbieten: Bekleidung und Lederwaren, Schmuck, Geschenkartikel, Kinderspielzeug, Nahrungs- und Genussmittel und Verlagsprodukte.

Kirchen und Gewerkschaften sollen Entgegenkommen zeigen

Die Beschäftigten erhalten in Mecklenburg-Vorpommern einen Freizeitausgleich unter der Woche, so Chwolik-Lanfermann. Sie hofft daher auf ein Entgegenkommen bei Kirchen und Gewerkschaften. Es gehe um die wirtschaftliche Existenz der Ladeninhaber und um eine lebendige Innenstadt.

Von MAZonline/axe