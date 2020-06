Bornstedter Feld

Kurz vor den Sommerferien sind sie wieder da, die 700 Schüler der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule im Potsdamer Norden. Das heißt: Nicht alle, nicht zeitgleich, denn an den Schulen gilt weiterhin der Corona-Ausnahmezustand. Die Leiterin der Da-Vinci-Schule, Kirsten Schmollack, erklärt, was das für Schüler und Lehrer bedeutet.

Frau Schmollack, seit einigen Wochen herrscht an den Schulen in Brandenburg der so genannte eingeschränkte Normalbetrieb. Was genau bedeutet das?

Kirsten Schmollack: Das heißt, dass jetzt zumindest alle Schüler wieder in die Schule kommen, wenn auch unter besonderen Voraussetzungen. Jeden Tag sind Schüler da, wobei die zehnten und dreizehnten Klassen praktisch mit dem Jahr und den Prüfungen bereits fertig sind. Alle anderen sind in feste Lerngruppen eingeteilt und kommen in abwechselnd zur Schule, also in einer Woche Montag, Mittwoch und Freitag, in der folgenden Woche Dienstag und Donnerstag oder andersherum, so dass faktisch immer nur eine Hälfte da ist. An den anderen Tagen erfolgt weiterhin Heimunterricht.

Ist das nicht ein enormer Aufwand für die Schule?

Das muss man auch zwei Richtungen betrachten. Zum einen ist es für die Lehrer auch schön, eine kleine Gruppe von 15 Schülern zu unterrichten, man hat die einzelnen Jugendlichen viel besser im Blick und kann gut nachvollziehen, wer den Stoff verstanden hat und wer noch etwas mehr Hilfe braucht. Die andere Sicht ist, dass absolut nichts mehr wie vorher ist – für alle.

Die Schüler sitzen in ihren festen Gruppen in einem Raum, jeder an einem Tisch, und zwar den ganzen Schultag lang. Es ist kein Gruppenunterricht möglich, keine anderen Räume, kein Gespräch auf dem Flur. All das sind aber Dinge, die für unsere Schule sehr wichtig sind, unser Gebäude ist ja extra so konzipiert worden, dass wir sämtlichen Raum als Lernort begreifen. Da fragt man sich schon, ob das jetzt die Zukunft der Schule sein soll.

Kirsten Schmollack ist die Gründungsschulleiterin der Leonardo da Vinci-Gesamtschule. Quelle: Privat

Wie gehen Sie als Schulleiterin damit um?

Natürlich bewegen mein ganzes Team und mich zur Zeit viele Fragen. Aber wir sind so eingestellt, dass wir an jeder Situation immer auch positive Aspekte finden. Deshalb ist es als erstes gut, dass wieder Leben in der Schule ist. Man kann und muss auf jeder neuen Basis einfach neue Verabredungen und Vorgehensweisen finden, es lässt sich ja auch mit dem Heimunterricht ganz viel machen.

Wie funktioniert das?

Die Schüler erhalten aus dem Unterricht Aufgaben und Material für das Lernen zu Hause, wir haben auch eine E-Learning-Plattform. Die hatten wir vor Corona nur für die Oberstufe genutzt. Aber weil wir natürlich gesehen haben, wie sich die Krise entwickelt, haben wir etwa zehn Tage vor den Schließungen mit den Vorbereitungen begonnen. Wir haben die Plattform für die gesamte Mittelstufe installiert und konnten vielen Schülern noch eine Einführung gegeben.

Und dann waren die Schüler alle weg.

Ja, das war sehr eigenartig.

Wie kamen die Jugendlichen denn klar? Als Außenstehender unterstellt man ihnen ja eine hohe technische Kompetenz.

Nun, das allgegenwärtige Smartphone und digitales Lernen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Schon vor der Krise haben wir intensiv darüber gesprochen, was Schüler eigentlich medial so nutzen. Eltern und Lehrer verfolgen ja die Mediennutzung der Kinder intensiv. Und wir wissen, dass die Mediennutzung wenig mit klassischer Bildung zu tun hat. Die Kinder sind sehr kompetent in den sozialen Netzwerken, aber vernünftige Recherche, Quellenauswertung und Präsentation von Ergebnissen, da ist das Wissen leider oft noch sehr rudimentär.

Wie kann man dem begegnen?

Wir als Schule kämpfen seit Jahren um mehr digitale Endgeräte, um unseren Schülern überhaupt die Option zum digitalen Lernen geben zu können. Aber auch als große Schule haben wir keine Laptops oder Tablets dafür. Ich habe zwar ein hochmotiviertes Kollegium, das mit Hilfe von interaktiven Whiteboards tolle Inhalte vermitteln kann, aber die Interaktion und das kollaborative Lernen wird dadurch beschränkt, dass auf der Schülerseite kein Arbeitsgerät ist.

Und dann kommt auch noch Corona?

Genau, da kommt dann der Corona-Quantensprung. Die Schüler haben zuhause zumindest fast alle irgendein Gerät zur Verfügung, Handy, PC, Tablet. Und dann wollen wir digitalen Unterricht machen – da prallen Welten aufeinander. Wir mussten ja selbst in den ersten Wochen verstehen, wie wir agieren müssen, wie kommunizieren. Und damals dachten wir ja noch, das dauert nur zweieinhalb Wochen bis dann nach den Osterferien alles wieder normal ist.

Schnell wurde klar, dass es bis zur Normalität noch lange dauern wird. Wie sind Sie damit umgegangen?

Wir haben die Eltern und Schüler gefragt, was sie brauchen. Daraus erwuchs die Entscheidung, wöchentliche Lehrpläne zu erstellen und mehr synchrone Angebote zu machen. Und wir haben mit den Videokonferenzen angefangen, damit wir die Schüler sehen – und sie sich nach den ersten Wochen auch gegenseitig. Wir müssen ja auch wissen, wie es den Kindern und Jugendlichen geht, so eine Krise macht etwas mit Menschen. Gerade die Schüler sahen sich da mit ganz neuen Fragen konfrontiert, da war es sehr wichtig, auch pädagogisch zu begleiten.

Das klingt alles so, als wäre die Schule sehr auf sich gestellt gewesen.

Am Ende stimmt das. Die ganze Situation war ja für alle neu und unbekannt. Wir mussten vieles prüfen und erstellen. Wir haben auch eine datensichere Plattform gefunden, die leider oft überlastet war, die Stadt als Schulträger hätte uns unterstützen können und die Plattform auf einem eigenen Server hosten – das ging nicht.

Die ganze Welt spricht vom digitalen Lernen und die Lehrer haben da unglaublich viel Zeit und Kraft reingesteckt, aber die Möglichkeiten sind unheimlich beschränkt. Das gilt auch für die Unterstützung bei den Geräten. Wir haben bei der Stadt beantragt Geld aus dem Schulsozialfonds nutzen zu können, damit wir unseren Schülern helfen können, oder Schulgeräte ausleihen können, aber auch dort ging nichts. Wir hätten die Briefmarken abrechnen können, die wir brauchen, um Unterrichtsmaterial nach Hause zu schicken. In einer Stadt wie Potsdam ist war es in der Coronazeit nicht möglich, sozial benachteiligten Jugendlichen zu helfen, zu lernen.

Wie soll es nach den Ferien weitergehen?

Zunächst einmal fehlt mir die Vorstellung, wie ein Regelbetrieb nach den Sommerferien aussehen soll. Wir haben weder ein Medikament noch eine Impfung gegen Covid19. Als weiterführende Schule unterrichten wir im Kurssystem, d.h. die Lerngruppen wechseln ständig, das Stammgruppenprinzip ist nur teilweise umsetzbar. Für uns wäre denkbar, bei dem jetzt praktizierten Wechselmodell zu bleiben und die Chancen des digitalen Lernens im Hausunterricht zu nutzen.Denn wenn alle Schüler zeitgleich da sind, können wir die Abstände nicht einhalten, sie müssten den ganzen Tag eine Maske tragen – das ist unzumutbar.

Was denken Sie als erfahrene Pädagogin: Wird die Corona-Krise langfristige Auswirkungen auf die Bildungschancen der Schüler haben?

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe viele Rückmeldungen von Kindern bekommen, die sehr aktiv waren und ganz viel geschafft haben. Ich habe aber ein wenig Zweifel an der Tiefgründigkeit dieses Lernens, weil echtes Lernen auch viel mit Anwendung, Handlung, Interaktion und Wiederholung zu tun hat. Und ich kann nicht einschätzen, wie sehr das in einer solchen Krise mit ihren psychischen Auswirkungen funktioniert. Die Psyche darf man dabei nicht unterschätzen.

Was kann Schule denn da leisten?

Meine Kolleginnen und unsere Schulsozialarbeiterin haben mir viele Rückmeldungen gegeben, auch Material für unser Jahrbuch habe ich gerade von Schülern erhalten. Da sind Gedichte von Schülern dabei, die eine Sicht auf die Welt offenbart, da hab ich eine Gänsehaut bekommen. Wir müssen uns dringend um das kümmern, was unsere Schüler erlebt, gesehen und gedacht haben.

