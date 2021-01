Potsdam

Die erste Schulwoche des neuen Jahres ist geschafft. Sie war für Schüler, Eltern und Lehrkräfte eine besondere Herausforderung, weil ein großer Teil des Unterrichts daheim stattfinden muss. Während Eltern nebenbei im Home-Office arbeiten müssen, zerreißen sich die Lehrer zwischen den Schülern an den Bildschirmen und jenen, die noch in den Klassenräumen unterrichtet werden. Technische Probleme, doppelter Arbeitsaufwand und das Gefühl, viele Schüler trotz deren Mitarbeit nicht angemessen auf Prüfungen vorbereiten zu können, sorgen für Frust.

Anonymes Protokoll aus einem Potsdamer Gymnasium

Die MAZ dokumentiert hier in einem Protokoll den Arbeitsalltag einer Lehrerin an einem Potsdamer Gymnasium. Verfasst wurde er von einer Lehrerin mit vielen Jahren Unterrichtserfahrung. Sie kümmert sich derzeit um etwa 160 Schüler der Klassenstufen 7-12, davon je knapp die Hälfte im Distanz- und im Präsenzunterricht. Sie schildert einen Schultag in dieser Woche als Klassen – und Fachlehrerin für Englisch unter Corona-Bedingungen.

Die Verfasserin ist der Redaktion namentlich bekannt. Wegen der deutlichen Kritik in ihrem Protokoll an den technischen Rahmenbedingungen und den Vorgaben des Bildungsministeriums für den derzeitigen Hybridunterricht bat sie um Anonymität.

7 Uhr Ich bin zu Hause und fahre meinen Computer hoch. Erst mal nachschauen, ob es neue Infos aus der Schule gibt. Oh, einige Eltern haben sich beschwert, dass wir ein bestimmtes Programm für den Distanzunterricht verwenden [Bestimmte Software ist wegen Datenschutzbedenken untersagt worden, Anm. d. Red].

Also erst mal keine Videokonferenzen mit den Schülern dieser Klassen, es soll ja niemandem ein Nachteil entstehen. Na gut, ich bin eh kein Fan davon, aber viele Kollegen hatten sich da schon richtig ins Zeug gelegt und super eingearbeitet. Was ist eigentlich mit der Schulcloud vom HPI passiert, für die sich der Kollege schon seit einer gefühlten Ewigkeit einsetzt?

8 Uhr Nun geh ich mal auf Moodle und überprüfe, ob meine 7.- Klässler sich eingeloggt haben, schließlich ist schon seit zehn Minuten Unterricht. Tatsächlich sind einige bereits aktiv, andere waren seit Tagen nicht auf der Plattform, also schicke ich Erinnerungsnachrichten. So wie gestern auch schon...was ist da nur los?

10 Uhr Ich beantworte E-Mails von den Eltern und überprüfe meine anderen Klassen, eine Achte und eine Elfte. Ich bekomme Beweisfotos, dass man sich die Infos woanders her geholt und nicht etwa 17 Tage nichts gemacht hätte.

11 Uhr Nun aber ab in die Schule, heute soll ich meine 12. Klasse in zwei Räumen parallel unterrichten, schade, dass man sich nicht klonen kann. Eine Kollegin hatte vorgeschlagen, den Unterricht in den zweiten Raum zu übertragen...ach Mist, wir haben ja keine Kameras. In der 12. Klasse sollen die Lieben studierfähig gemacht werden, also können sie nun mal zeigen, wie weit das mit der Selbstständigkeit schon gediehen ist. Verlaufsplanung der Doppelstunde mit klaren Arbeitsaufträgen per Beamer an die Wand, verantwortliche Schüler zu Assistenzlehrern benannt – los geht’s.

Mein Raum ist super, alles funktioniert perfekt – die Schüler legen los. Im zweiten Raum ein trauriges Bild, der Beamer wirft nur Schatten meiner durchdachten Planung an die Wand. Die Schüler geben alles, um die Technik aus der Reserve zu locken, mit mäßigem Erfolg. Es hilft ein wenig, wenn ein Schüler alle fünf Minuten mit dem Zeigestab an den Beamer klopft.

12 Uhr Ich fühl mich wie der Igel mit dem Hasen, ich springe von Raum zu Raum und höre zu, gebe Anregungen, korrigiere. Die Schüler machen das echt super, ich bin stolz auf sie. Mich plagen Gewissensbisse, wenn ich einem Raum etwas länger verweile.

13 Uhr Fast geschafft, jetzt werden noch einige Ergebnisse verglichen. Ich schaff es nur in der einen Gruppe – das ist blöd, denn die anderen brauchen ja auch eine Ergebnis-Sicherung.

13.15 Uhr Ich bin ganz schön geschafft. Es geht weiter, ich muss die Aufgaben der Schüler aus dem Distanzunterricht kontrollieren. Ich lese die Texte, schreibe den Schülern und gebe Hinweise. Es sind 56 Texte, das dauert länger. Ich fahr nach Hause.

15 Uhr Ich verfolge unseren Lehrerchat. Frust macht sich breit, das Gefühl, niemandem gerecht werden zu können. Begrenzte Technik, gute Ideen, die an der Realität scheitern.

16 Uhr Jetzt geht es weiter mit den Aufgaben aus dem Distanzunterricht, wieder Moodle, besser E- Mail, dann wieder alles löschen, sonst platzt der Server.

18 Uhr Jetzt noch den Unterricht für morgen vorbereiten, da hab ich zwei Doppelstunden 10. Klasse, also vier Stunden Hase und Igel. Wenigstens muss ich nicht zwischen verschiedenen Stockwerken pendeln wie andere Kollegen.

19 Uhr Ich schreibe diesen Text, ich denke an meine Schüler, die ihr Abi machen dieses Jahr, den Mittleren Schulabschluss, an die Kleinen aus der Siebten, die plötzlich so erwachsen sein müssen. Ich bin privilegiert, ich mag unsere Schule, die Schüler sind nett und engagiert und selbstständig, die Kollegen hilfsbereit. Ich mag auch meinen Beruf, ich gebe mein Bestes, ich habe keine kleinen Kinder mehr zu Hause.

Wie machen das die anderen? Wie lange kann man diese Dreifachbelastung stemmen? Wissen die Leute aus dem Bildungsministerium eigentlich, wie es an einer normalen Potsdamer Schule aussieht?

20 Uhr Jetzt ist mal Feierabend, ein bisschen abschalten – Moment! – eine Mutter wollte noch mit mir telefonieren, das ist ja auch verständlich, die Lage ist für alle nicht einfach. Morgen früh geht es weiter. Wie bekomme ich nun einen Raum mit funktionierendem Beamer?

Der Abgleich mit den Vorgaben des Bildungsministeriums

Das Bildungsministerium hat den Schulen bereits im Sommer „Eckpunkte“ für den Distanzunterricht vorgegeben, auf deren Grundlage die Schulen einzelne Konzepte erarbeiten sollten. Darin heißt es, dass erfolgreiches Distanzlernen an die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen gebunden sei.

Als erstes genannt wird: „Die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schüler/innen und Eltern findet zuverlässig statt. Die Bereitstellung sächlicher Voraussetzungen für die Kommunikation ist gewährleistet.“ Bei der digitale Kommunikation wird genannt: ein hinreichend schneller Internetzugang aller Schüler und die technische Kompetenz der Lehrkräfte.

Die Lehrer sind „zugleich grundlegend und anwendungsbereit über Urheber- und Datenschutzrecht informiert und können insbesondere das Recht am eigenen Bild anwenden und Quellen im Internet sachgerecht einsetzen“. Verantwortlich für die Gewährleistung dieser Voraussetzungen sind „Schulleitungen und Schulaufsicht.“

Was den Erfolg des Unterricht angeht, heißt es in dem Papier: „Dem Feedback kommt für die Lernentwicklung der Schülerinnen herausragende Bedeutung zu“, es müsse bei der methodischen Planung des Distanzlernens „besonders berücksichtigt werden“.

Die MAZ hat dieses Protokoll auch dem Bildungsministerium geschickt und um Stellungnahme gebeten, die allerdings bislang ausgeblieben ist.

Von Peter Degener