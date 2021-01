Potsdam

Nachdem die MAZ das anonyme Protokoll einer Potsdamer Gymnasiallehrerin veröffentlicht hat, weist das Bildungsministerium (MBJS) die Verantwortung für die Zustände von sich.

MBJS: „„Dafür finden viele Schule innovative Lösungen“

In einer Stellungnahme zu dem Protokoll erkennt das Ministerium die zahlreichen Probleme des gegenwärtigen Unterrichts an - sieht aber in erster Linie die Schulen für die Umsetzung in der Verantwortung. „Aktuell stellt uns alle die derzeitige Lage vor besondere Herausforderungen, insbesondere auch die Lehrkräfte an den Schulen. Die Beschreibung der Lehrkraft eines Gymnasiums zeigt insbesondere die Schwierigkeit, wenn Klassen unterrichtet werden müssen, die teils im Präsenzunterricht und teils im Distanzunterricht sind“, teilte das MBJS der MAZ nun mit.

Anzeige

„Dafür finden viele Schule innovative Lösungen und werden vom Bildungsministerium dabei unterstützt, u.a. mir der Schul-Cloud Brandenburg“, heißt es weiter.

Im Protokoll der Lehrerin wird unter anderem deutlich, dass die plötzliche Untersagung von Videokonferenz-Software den gerade erst eingespielten Unterricht zuhause und parallel im Klassenraum quasi unmöglich machte.

„Die beschriebene Situation, dass keine Videokonferenzen mehr mit Microsoft Teams genutzt werden können, ist den Schulen seit Schuljahresbeginn im August 2020 bekannt. Hier hätte auch durch diese Schule reagiert werden können“, kommentiert das Ministerium. Tatsache ist aber auch, dass bis heute zahlreiche Schulen die umstrittene Software nutzen, weil sie nur einzelnen Schulen konkret untersagt wurde.

Schulen sollen Räume besser organisieren

Ein Eingeständnis des MBJS gibt es: „Auch das von der Lehrerin beschriebene ,Hase-Igel-Spiel‘ kann und muss vermieden werden“, heißt es in der Antwort.

Das Ministerium bezieht sich damit auf Aussagen im Lehrer-Protokoll: „Ich fühle mich wie der Igel mit dem Hasen, ich springe von Raum zu Raum und höre zu, gebe Anregungen, korrigiere.“ Die Lösung sollen die Schulen schaffen: „Das ist schulorganisatorisch durch große oder auch gegenüberliegende Räume möglich“, schreibt das MBJS.

Von Peter Degener