13 Coronafälle in Potsdam

Potsdam

In Potsdam gibt es am Dienstag Nachmittag 13 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV2. allein 167 Menschen gelten als Kontaktpersonen ersten Grades. Mehr als 150 Menschen sind zudem in häuslicher Absonderung, um eventuelle Ansteckungen zu unterbinden. Sie hatten Kontakt zu Erkrankten oder waren vor kurzem in einer der besonders betroffenen Risikoregionen. Über den aktuellen Stand informierten am Nachmittag Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und die Amtsärztin der Stadt, Kristina Böhm.

Damit hat sich die Zahl der bestätigten Fälle deutlich erhöht, zuletzt waren am Montagabend insgesamt sieben Infektionen gemeldet worden. Zwei der Erkrankten werden im städtischen Klinikum Ernst von Bergmann behandelt, der Rest befindet sich in häuslicher Isolation.

Weiterhin kann sich nicht jeder besorgte Potsdamer auf Verdacht testen lassen. Die Untersuchungen auf das Virus sind nur nach den Indikatoren des Robert-Koch-Institus möglich, um die Ressourcen des Gesundheitssystems nicht zu überfordern. Das heißt: Kontakt mit einem Erkrankten oder Rückkehr aus einem Risikogebiet. Sollten allerdings auch ohne diese Verdachtsmomente schwere Symptome auftreten – eine Körpertemperatur von 38,5 Grad Celsius oder höher und Atemwegssymptome – ist der Weg zum Arzt Pflicht. Hier fühlt sich das Klinikum Ernst von Bergmann in der Verantwortung, Hausärzte sollten zunächst angerufen werden, um das Vorgehen zu besprechen.

