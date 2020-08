Coronafall im Hort: Potsdams erster Schultag nach den Sommerferien

Potsdam

Für fast 2100 Potsdamer Erstklässler hat die Schulkarriere am Montagmorgen an 31 Grundschulen ihren Anfang genommen. Aber nicht für alle: Wegen eines Coronafalls im Hort Sonnenschein in der an der Kurfürstenstraße fehlten einige Kinder am ersten Schultag. 68 Kinder mussten in Quarantäne.

Ein Erzieher im Hort Sonnenschein an der Eisenhartschule hat sich im Kroatien-Urlaub mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete das Unternehmen Fröbel, der Träger des Horts, am Sonntag dem Gesundheitsamt und schloss den Hort mit 214 betreuten Kindern.

Ein Erzieher im Hort Sonnenschein auf dem Gelände der Eisenhartschule wurde positiv auf Covid-19 getestet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Erzieher arbeitete nämlich noch am vergangenen Donnerstag und Freitag und nahm außerdem an einer Dienstbesprechung teil, bei der auch andere Erzieher vor Ort waren. Er ließ sich laut einer Mitteilung der Stadt am Samstag testen, weil ein Mitreisender am Freitag ein positives Corona-Testergebnis erhalten hatte. So sind nun 68 Kinder und neun der insgesamt 14 Erzieher Kontaktpersonen ersten Grades und in Quarantäne. Sie werden getestet. Die Ergebnisse sollen am Mittwochabend vorliegen.

Hort öffnet mit acht Erziehern am Dienstag

Einige der älteren Schüler und Schülerinnen bis zur 4. Klasse waren ebenfalls am Donnerstag und Freitag im Hort. „Sie haben das Schulgebäude seitdem aber nicht mehr betreten“, sagt eine Stadtsprecherin auf Nachfrage. Somit bestehe keine Gefahr einer Coronainfektion an der Schule.

Mit den übrigen acht Erzieher und Erzieherinnen darf der Hort am Dienstag wieder öffnen. Auch eine Sprecherin des Hort-Trägers bestätigt das: „Drei der bisher betroffenen Mitarbeiterinnen können einen direkten Kontakt zur positiv getesteten Person ausschließen und somit die Arbeit wieder aufnehmen.“ Der Hortbetrieb könne aber nur eingeschränkt von 11.30 bis 17 Uhr aufgenommen werden. Das bedeutet, dass bei einem üblichen 1:15 Erzieher-Kind-Verhältnis alle Kinder betreut werden können, nur die Betreuungszeiten verkürzt sind. „Im Alltag ist das Verhältnis größer“, sagte die Träger-Sprecherin. Allerdings gibt es außerhalb der Zeiten keine Betreuungs-Alternativen für die Familien. „Das ist wegen der Durchmischung schwierig. Wir halten uns an den Hygieneplan“, sagt die Sprecherin.

Schulstart an Schulen sonst unproblematisch

Der Schulstart am Montagmorgen konnte offenbar unberührt davon erfolgen. Weitere Coronafälle wurden nicht bekannt. Dennoch waren die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an allen Schulen Thema.

Berna Ehrlich, Schulleiterin der Grundschule am Jungfernsee. Quelle: Jan Russezki

So starteten auch 58 neue Schüler an der Potsdamer Grundschule am Jungfernsee ihre Schullaufbahn. Obwohl am Montag die Maskenpflicht an Schulen noch nicht in der Corona-Verordnung war, galt dort die Pflicht auf Fluren, Toiletten und in der Mensa. Schulleiterin Berna Ehrlich erklärt: „Wir beginnen direkt damit, dann verwirrt es die Kinder nicht.“ Auch die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos), welche an der Schule stellvertretend für alle Potsdamer Schulen eine kurze Rede hielt, befürwortet diese Strategie. „Ich glaube, die Verordnung wird so umgesetzt, wie sie bisher kommuniziert wurde“, sagte sie der MAZ vor Ort.

Kuschelverbot auf dem Schulhof

An der Grundschule am Jungfernsee bedeute das eine Umgewöhnung, sagt die Schulleiterin. „Die Kinder tauschen sonst Karten oder kuscheln miteinander auf dem Schulhof. Das brauchen sie, dürfen es aber gerade nicht.“ Damit sollen Ansteckungen verhindert werden. Auf dem Schulhof und in den Klassen gibt es dennoch eine Vermischung. Die Klassengruppen sollen aber soweit es geht unter sich bleiben. Die Kinder würden das verstehen.

Und die sechsjährige Nele, die gerade eingeschult wurde, hat mit ihrer Maske mit Frozenmotiv kein Problem. „Sie sitzt etwas locker, aber so kann ich besser atmen“, sagt Nele. Sie kuschelt auch im Klassenzimmer mit ihrer Freundin, die schon in der 3. Klasse, der Mischklasse ist. Auch beim gemeinsamen Kennenlernspiel sitzen die Kinder eng beieinander im Kreis. Laut der Schulleiterin sei das mit der Corona-Verordnung konform. Sie versuche aber zu verhindern, dass sich die Klassen miteinander vermischen. Dafür gibt es in der Schule Gänge, die Einbahnstraßen sind und ein zusammenstoßen verhindern.

An der Waldstadt-Grundschule gibt es für dieses Ansinnen zum Schulbeginn ebenfalls besondere Vorkehrungen. Dort müssen unterschiedliche Jahrgänge und Klassen die Schule durch unterschiedliche Eingänge zu unterschiedlichen Zeiten betreten. Damit soll der Kontakt unter den Klassen möglichst gering gehalten werden. Die erst seit zehn Tagen offiziell amtierende Schulleiterin Katja Kaden ist dabei den benachbarten Horten dankbar, weil diese sehr ebenfalls bemüht waren, den Kontakt auf diese Weise zu minimieren.

Kritik an Einschulungsfeier

Kritische Töne gibt es indes im Nachgang zur Einschulungsfeier an der Hauptmann-Grundschule. Zwar gilt in der Schule eine Maskenpflicht, aber noch nicht bei der Feier in der Sporthalle. Im Publikum trugen nur wenige Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung. Zwischen den Sitzreihen wurde es teilweise eng. Eine Mutter, die anonym bleiben will, um ihr Kind zu schützen, meldete sich bei der MAZ mit den Worten: „Es war eine Superspreader-Veranstaltung.“ Sollte ein Infizierter dort gewesen sein, hätte er viele andere anstecken können. Eine Stellungnahme dazu lehnte Schulleiterin Sabine Röding-Kanwischer ab.

Von Jan Russezki und Linus Höller