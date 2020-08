Potsdam

Die beiden mit dem Coronavirus infizierten Reiserückkehrer aus Kroatien, könnten größere Kreise in Gefahr gebracht haben. Wie die PNN berichteten, soll der Mitreisende eines infizierten Potsdamer Hort-Erziehers schon mit Symptomen zurückgekehrt sein und trotzdem mit einem Fußballteam trainiert haben.

Der bestätigt am Coronavirus erkrankte Erzieher im Hort Sonnenschein an der Eisenhartschule könnte sich im Kroatienurlaub infiziert haben, teilte die Stadt Potsdam am Dienstag mit. Erst nachdem sein Reisepartner ein positives Testergebnis erhalten hat, hat sich der Hort-Erzieher am Samstag ebenfalls testen lassen. Weil er aber zuvor arbeiten war, mussten nun 68 Kinder und Erzieher auf das Virus getestet werden und in Quarantäne.

Anzeige

Zusammenhang zu Babelsberg 74 unklar

Laut PNN soll der zweite Mann ebenfalls Hort-Erzieher gewesen sein. Er soll demnach schon mit Symptomen aus dem Urlaub zurückgekehrt sein. Im Hort soll er nicht gearbeitet haben, aber mit einem Fußballteam trainiert und Freunde getroffen haben. Keine dieser Informationen wollte die Stadt auf MAZ-Anfrage aus datenschutzrechtlichen Gründen bestätigen.

Weitere MAZ+ Artikel

Laut einer Pressemitteilung erhielt der Mitreisende jedoch am Freitag ein positives Testergebnis. Ebenfalls am Freitag erreichte Hendryk Lau, sportlichen Leiter des Fußball-Landesligisten FSV Babelsberg 74 die Nachricht, dass ein Spieler der ersten Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Deswegen ließ er das Pokalderby, das am Samstag stattfinden sollte, ausfallen.

Spieler soll Reiserückkehrer sein

Der Spieler soll aber „keine gravierenden Symptome“ gehabt haben, sagte Lau. Der Verein schickte aus Vorsicht nach dem ersten Test rund 20 Kontaktpersonen aus dem Verein zum Corona-Test und, bis die Ergebnisse vorliegen, in Quarantäne. „Das Gesundheitsamt hat uns gesagt, dass wir uns damit genau richtig verhalten haben“, sagte Lau.

Am Mittwochmorgen bestätigte auch Ralf Scheffler, Vorstandsmitglied FSV Babelsberg 74, diesen Fall. Doch auch er wollte nicht den Zusammenhang zum Erzieher des Sonnenschein-Horts bestätigen, weil er die persönlichen Daten seines Spielers schützen wollte. Dem Vernehmen nach, sei dieser Spieler allerdings kurz zuvor ebenfalls aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Klar ist, dass der Reisepartner ebenfalls Potsdamer ist. Das bestätige eine Stadtsprecherin auf MAZ-Anfrage. „Wir haben die Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt und sie befinden sich in häuslicher Isolation“, sagte die Stadtsprecherin. Wie viele Kontaktpersonen das sind, ließ sie dabei offen.

Von Jan Russezki