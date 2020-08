Coronafall nach Gruppenreise in Potsdam: Zweiter infizierter Erzieher trainierte bei Babelsberg 74

Potsdam

Die Ansteckungskette der beiden mit dem Coronavirus infizierten Reiserückkehrer aus Kroatien, könnte größere Kreise ziehen. Der Mitreisende eines infizierten Potsdamer Hort-Erziehers bekam am Freitag ein positives Corona-Testergebnis – und war einen Tag zuvor beim Training bei Babelsberg 74.

Der bestätigt am Coronavirus erkrankte Erzieher im Hort Sonnenschein an der Eisenhartschule könnte sich im Kroatienurlaub infiziert haben, teilte die Stadt Potsdam am Dienstag mit. Erst nachdem sein Reisepartner ein positives Testergebnis erhalten hat, hat sich der Hort-Erzieher am Samstag ebenfalls testen lassen. Weil er aber zuvor arbeiten war, mussten nun 68 Kinder und Erzieher auf das Virus getestet werden und in Quarantäne.

Zusammenhang zu Babelsberg 74

Auch die 1. Männermannschaft des Fußballvereins Babelsberg 74 könnte angesteckt worden sein. Hendryk Lau, sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten FSV Babelsberg 74, bestätigte der MAZ, dass einer seiner Spieler, der auch Erzieher ist, mit dem Sonnenschein-Erzieher und zwei weiteren Männern im Urlaub war und am Donnerstagabend beim Training erschien.

„Der Spieler, der bei uns spielt, war aber nicht arbeiten und hatte keine Symptome“, sagte Lau. Somit sei eine Infektionskette in den Hort hinein nicht möglich. „Er hatte frei und hat sich dann freiwillig testen lassen, weil er zu einer Familienfeier wollte, bei der auch Menschen aus der Risikogruppe sind.“

Freiwillige Tests und Quarantäne

Als das positive Ergebnis am Freitag kam, hat Lau das anstehende Pokalderby abgesagt. Der Verein schickte aus Vorsicht 20 bis 25 Kontaktpersonen zum Corona-Test und, bis die Ergebnisse vorliegen, in Quarantäne. Eine Stadtsprecherin spricht von nur acht identifizierten Kontaktpersonen.

„Das Gesundheitsamt hat uns gesagt, dass wir uns damit genau richtig verhalten haben“, sagte Lau. Bisher seien alle Testergebnisse negativ ausgefallen. Liefert der Verein dem Fußball-Landesverband Brandenburg die Bestätigungen, dass nur ein Einzelner in Quarantäne muss, könnte das abgesagt Pokalderby möglicherweise nachgeholt werden.

Die beiden anderen Reisenden der Vierergruppe seien laut Lau ebenfalls negativ getestet worden. Er betont: „ Kroatien gilt nicht als Corona-Risikogebiet. Das hätte auch an der überfüllten Ostsee passieren können.“

Von Jan Russezki