Potsdam

Impfen oder nicht impfen, diese Frage treibt nun auch diejenigen um, die Eltern sind und sich um das Wohl ihrer Kinder in der Pandemie sorgen. Noch hat die Ständige Impfkommission (Stiko) zwar keine Entscheidung dazu getroffen, ob sie eine generelle Impfung von Kindern gegen Covid-19 empfiehlt. Die Politik aber drängt voran: Mit dem Wegfall der Priorisierung im Juni sollen auch Kinder ab 12 Jahren Corona-Impftermine bekommen können. Das haben Bund und Länder am Donnerstag beschlossen. Führende Kindermediziner in der Landeshauptstadt Potsdam und in der Umgebung haben sich bereits eine erste Meinung gebildet – einig sind sie sich allerdings nicht.

Vor allem für Kinder unter zwölf gilt: Abwarten!

„Als Kinderarzt bin ich zwar per se ein Impfbefürworter“, sagt Thomas Erler, Ärztlicher Direktor und Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Westbrandenburg – er leitet den Standort Potsdam. „Im Falle der Coronaschutzimpfung für Kinder rate ich allerdings dazu abzuwarten.“ Das gelte vor allem mit Blick auf eine Impfung für Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind. „Wir haben aktuell einfach keine belastbaren Daten“, sagt Erler. „Wir müssen viel mehr über eventuelle Nebenwirkungen und über mögliche Langzeitfolgen wissen.“

Das Klinikum Westbrandenburg gehört zu den großen Kinder- und Jugendkliniken in Deutschland. 2014 gegründet, hält das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum daran 50 Prozent, die andere Hälfte das städtische Klinikum Brandenburg/Havel. An den beiden Standorten versorgt das Klinikum Westbrandenburg stationär rund 6000 Kinder und Jugendliche pro Jahr.

Nur wenige Kinder in Potsdam an Covid-19 erkrankt

Seit April 2020, also seit mehr als einem Jahr, werden alle Patienten in der Kinderklinik auf das Coronavirus untersucht. „Weit unter einem Prozent dieser Tests waren positiv“, sagt der Klinikchef. Ein positiver Test bedeute nicht, dass die Kinder auch an Covid-19 erkranken. In Potsdam zum Beispiel sei die Krankheit bei nur sehr wenigen Kindern aufgetreten, so Erler. Insgesamt habe man zwei Kinder, die Symptome entwickelt hatten, stationär behandeln müssen: „Der Verlauf war bei beiden relativ harmlos. Wir konnten sie nach kurzer Zeit gesund nach Hause entlassen.“

Die Potsdamer Erfahrungen spiegeln sich in einer bundesweiten Studie des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD) wider, in dessen Vorstand Thomas Erler sitzt. Mehr als 200 Kinderkliniken waren beteiligt. Das Ergebnis: Der Anteil der positiv auf das Coronavirus getesteten Kinder lag bei weniger als 0,5 Prozent. „Zudem verlief die Krankheit bei der überwiegenden Mehrzahl völlig harmlos“, so Erler. „In Deutschland wissen wir nur von Einzelfällen, die einen schweren Verlauf gezeigt haben.“

„Kinderärzte sind die Impfexperten schlechthin“

Die Tatsache, dass Kinder sehr viel seltener als Erwachsene nach der Infektion erkranken und dass die Impfstoffe für die Anwendung bei Kindern noch nicht ausreichend erforscht sind, lassen den Klinikchef, der auch Mitglied in der Ethikkommission des Landes Brandenburg ist, zögern. Außerdem: „Wenn die erwachsene Bevölkerung durchgeimpft ist, geht von Kindern keine Gefahr mehr aus.“ Besondere Aufmerksamkeit müsse allerdings Kindern zukommen, die selbst ein erhöhtes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken: etwa Kinder mit einer neurologischen Erkrankung wie Epilepsie und Kinder mit angeborenem Herzfehler. „Für sie ist eine Impfung unter Umständen zu empfehlen“, sagt Erler. Letztlich sei es eine Entscheidung der Eltern, ob sie ihr Kind impfen lassen oder nicht. „Wenn es soweit ist, sollten Eltern generell das Gespräch mit ihrem Kinderarzt suchen. Kinderärzte sind die Impfexperten schlechthin.“

„AHA-Regeln mit normalem Teenager-Leben kaum vereinbar

Hans Kössel ist ebenfalls Ärztlicher Direktor und Chefarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Westbrandenburg – er betreut die Klinik in Brandenburg an der Havel und sagt: „Ich befürworte eindeutig Impfungen.“ Er werde seine eigenen Teenager-Kinder auch impfen lassen, wenn dies möglich sei und sie an die Reihe kommen. Kössel argumentiert so: Die Antikörper-Reaktion bei geimpften Jugendlichen sei „extrem gut“ nach bisherigen Erfahrungen. „Der Impfschutz wird wirklich hoch sein“, so Kössel. Außerdem sei es gerade Angehörigen der Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahren kaum möglich, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Die AHA-Regeln sind mit einem normalen Teenager-Leben kaum vereinbar“, so der Chefarzt. „Das Zusammensein mit Gleichaltrigen, dass man durch Dick und Dünn zusammen geht ist essentiell für diese Altersgruppe.“

Für Impfungen von Zwölf- bis 15-Jährigen spreche auch deren Nutzen zur Bekämpfung der Pandemie als Ganzes. „In der Pandemiesituation sollte man möglichst viele Menschen möglichst schnell impfen“, sagt der Chefarzt.

Kaum schwere Verläufe bei erkrankten Jugendlichen

Zwar seien schwere Krankheitsverläufe auch bei Jugendlichen selten, äußert Kössel. In der Brandenburger Klinik habe er jedoch zwei, drei Jugendliche als Patienten gehabt, die kurz nach einer Corona-Infektion mit Herzproblemen und körperlicher Abgeschlagenheit zu kämpfen gehabt hätten. Ein Zusammenhang mit dem Virus sei nicht bewiesen, aber es gebe einen sehr engen zeitlichen Kontext. Ein kleineres Kind habe einen schweren Verlauf gehabt, die Krankheit aber überlebt.

Eine Impfpflicht lehnt der Klinikchef ab. Er rechnet damit, dass die mRNA-Impfstoffe von Biontech-Pfizer und Moderna „in den nächsten zwei Monaten“ für Jugendliche zur Verfügung gestellt würden. Biontech-Pfizer werde heute bereits Jugendlichen verabreicht, die unter Vorerkrankungen wie Herzfehlern, Asthma oder Rheuma litten. Gefährliche Nebenwirkungen hätte der Impfstoff nicht. Zum Argument der dünnen Datenlage zu Impfungen an jungen Menschen sagt Kössel: „Wir haben noch keine Drei-Jahres-Ergebnisse – wie auch bei einer Erkrankung, die es erst seit gut einem Jahr bei uns gibt?“

Von Nadine Fabian und Ulrich Wangemann