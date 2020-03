Coronakrise: Klinikum ruft Potsdamer zum Nähen von Mundschutz auf

Potsdam

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ruft alle Potsdamer zum Nähen von Mundschutzmasken auf. „Uns haben in den letzten Tagen etliche Anfragen erreicht“, sagt Pressesprecherin Damaris Hunsmann, „wir haben das intern geprüft und nehmen dieses Angebot sehr gerne an.“ Das Hans Otto Theater ist bereits im Boot, näht im Auftrag des Klinikums 2000 Schutzmasken.

Noch hat das Klinikum zwar genügend Mundschutzmasken, „doch die Bedingungen ändern sich täglich und wir möchten vorbereitet sein, wenn wir uns um eine größere Zahl behandlungsbedürftiger Patienten kümmern müssen“, sagt Hunsmann.

Hygienestandards nicht in Gefahr

Andere Kliniken und Unternehmen nutzen bereits selbstgenähte Masken, „zum Beispiel die Uniklinik Essen, die auch eine wunderbare Nähenanleitung zur Verfügung stellt“, sagt Hunsmann. Dabei seien die selbstgenähten Masken genauso wirksam wie die Einwegmasken. „Und sie sind ressourcenschonend, da man sie waschen kann.“

Bei allen Überlegungen im Klinikum stehen laut Hunsmann die Hygiene im Krankenhaus und somit die Sicherheit sämtlicher Patienten und Mitarbeitenden immer an erster Stelle. Der ärztliche Direktor, Dr. Thomas Weinke, sagt dazu: „Mir liegt am Herzen zu betonen, dass diese Maßnahmen nicht auf Kosten unserer zu versorgenden Patienten gehen. Wir bringen durch diese Maßnahmen weder unsere Patienten noch unsere Mitarbeiter in Gefahr.“ Was man nun beschlossen habe,„entspricht absolut den Anforderungen der Krankenhaushygiene und ist in dieser Situation unglaublich vernünftig.“

Selbstgenähte Masken helfen auch Pflegedienst

Auch an anderer Stelle helfen Potsdamer aktuell mit selbstgenähten Masken. Der Häuslichen Senioren- und Krankenpflege Potsdam etwa mangelte es am Montag noch an Schutzmasken, Inhaberin Steffi Schenke quälten Existenzängste. Am Dienstagfrüh dann die unerwartete Überraschung: Eine Potsdamer Familie schenkte dem Betrieb am Dienstag eine Lieferung selbstgenähter Masken.

Ein Bericht in der MAZ über die Not der Senioren- und Krankenpflege hatte die Potsdamer auf den Plan gerufen – möchte aber anonym bleiben. Steffi Schenke berichtet, dass die Frau ihre Telefonnummer im Internet gesucht und sich morgens um 7 Uhr bei gemeldet hätte. Mit einem kleinen Blumenstrauß in der Hand habe sie die zehn Masken dann bei der Familie abgeholt.

Enorme Entlastung für das Team

„Und dann hat sie mir gesagt, dass sie weiter für uns näht“, erzählt Steffi Schenke freudig, „Wahnsinn!“ Für die Pflegeeinrichtung bedeute das eine enorme Entlastung. Die Masken bestehen aus reiner Baumwolle, sie sollen direkt gewaschen und ab dem morgigen Tag von allen Mitarbeitern getragen werden.

Da die anonyme Näherin der Masken die Einrichtung weiterhin beliefern will, können die Mitarbeiter bald aufhören, Papiermasken über längere Zeit zu tragen. Denn die Näherin ermöglicht mit ihren Spenden den regelmäßigen Wechsel des Atemschutzes. Damit seien für die nächste Zeit alle Mitarbeiter versorgt und könnten der Betreuung von Alten und Kranken weiter nachgehen.

Lesen Sie mehr:

Von Mirja Gottschalkson