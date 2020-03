Coronakrise: Stadtverordnete sagen April-Sitzung ab

Innenstadt

Die Potsdamer Stadtverordneten stellen wegen des Coronavirus bis auf weiteres ihren Sitzungsbetrieb ein. Das Büro der Stadtverordnetenversammlung informierte die Politiker am Freitagmittag per Rundmail, dass die nächste Sitzung am 1. April ausfällt.

Unter dem Vorbehalt, „dass nach den Osterferien wieder Normalität eintritt“, soll die Sitzung am 20. Mai im Havelsaal der IHK nachgeholt werden, der am 4. März erstmals als Tagungsstätte genutzt wurde.

Weitere unter Vorbehalt stehende Termine für die Stadtverordneten sind laut Rundmail eine Festveranstaltung zum 30. Jahrestag der ersten frei gewählte Stadtverordnetenversammlung im Plenarsaal des Rathauses am 5. Mai und eine Sondersitzung zur Einbringung des Doppelhaushalts 2020/21 am 6. Mai im Plenarsaal. Eine weitere Sondersitzung für den Haushaltsbeschluss ist zum 22. Juni ebenfalls im Plenarsaal angesetzt.

Sollte sich die Situation nach den Osterferien „nicht stabilisiert haben“, ist in de Rundmail eine rechtzeitige Information über einen Plan B angekündigt.

Offen ist derzeit noch der Tagungsbetrieb der Ausschüsse der Stadtverordneten. Über deren Durchführung entscheiden laut Rundmail die jeweiligen Vorsitzenden.

In der kommenden Woche stünden am Dienstag der Ausschuss für Gesundheit und Soziales, am Mittwoch der Finanzausschuss, sowie am Donnerstag der Kulturausschuss und der Ausschuss für Klima, Ordnung und Umweltschutz auf dem Plan.

Von Volker Oelschläger