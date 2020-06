Potsdam

Viele Studierende sind durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten. Deswegen wollen am Montag Studierendenvertretungen in ganz Deutschland für finanzielle Hilfe aus der Politik auf die Straße gehen. In Potsdam soll der Protest um 11.00 Uhr vor dem Wissenschaftsministerium in der Dortustraße stattfinden. „Die Botschaft ist klar: um eine Bildungskatastrophe zu verhindern, muss den vielen in Not geratenen Studierenden endlich geholfen werden“, teilten die Veranstalter mit.

Weitere Demos in Deutschland

„Wir fordern jetzt die Ministerin Manja Schüle auf, Soforthilfen für Studierende auf Landesebene bereitzustellen“, sagte Jonathan Wiegers von der Brandenburgischen Studierendenvertretung. Neben der Veranstaltung in Potsdam soll nach Angaben der Veranstalter in Hannnover, Dresden, Mainz, Wiesbaden und Bonn demonstriert werden. Am 20. Juni ist eine weitere Demonstration in Berlin geplant.

Von RND/dpa