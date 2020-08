Coronasichere Proben im Wald bei Potsdam

Potsdam West

Ein paar Regentropfen halten die neunte Jahrgangsstufe der Montessori-Oberschule in Potsdam West nicht von ihrem Theaterprojekt ab. Im Wald im Wildpark üben 47 Kinder gemeinsam mit Jens Vilela Neumann (44), studierter Schauspieler und Regisseur, er begleitet die Montessori-Stücke seit 14 Jahren. Das vierte Jahr ist Lionel Tomm (31), aus dem Performance-Bereich, ebenfalls als Regisseur dabei.

Innerhalb von fünf Wochen arbeiten die Kinder, die beiden Regisseure und drei weitere Lehrer den gesamten Schultag an einem neu-inszenierten Stück und führen es auf. Es gibt zwei Gruppen aus der zehnten Klasse, die im Schüler-Praktikum mit professioneller Hilfe, Kostüme und Bühnenbilder kreieren. Lionel berichtet: „Diese Art Schulprojekt habe ich noch nicht erlebt.“ Dass die Schüler gemeinsam ein Stück entwickeln und dass alle am Ende auf der Bühne stehen, begeistere ihn.

Körper statt Klima sind das Thema

Die Regisseure verbrachten drei Tage vor den Sommerferien mit den Kindern, um herauszufinden, welche Themen sie interessieren. Lionel sagt: „Wir machen modernes, aktuelles Theater.“ Im vergangenen Jahr stand das Thema Klimawandel im Fokus. Dieses Jahr spielt das Stück in der Zukunft im Rahmen einer immer wieder stark ausbrechenden Corona-Infektion. Die Älteren werden von der Gesellschaft isoliert und die Jüngeren müssen wichtige Aufgaben übernehmen.

Das Hauptthema heißt „Bodies“, übersetzt aus dem Englischen mit: „Körper“. Darunter fällt unter anderem das Thema Body-Shaming, das bedeutet so viel wie: die Beleidigung von Menschen aufgrund ihres Körpers. „Es geht um die Wahrnehmung des eigenen Körpers und um das Problem der eigenen Körperverletzung und anderer Abwertungen. Darunter verbirgt sich auch die Rassismus-Problematik“, erklärt Lionel Tomm auf MAZ-Nachfrage.

Lange Improvisationsphase

Bisher ist die Gruppe noch in der Themenbearbeitung und Improvisationsphase. Die selbstgewählten Themen werden in den ersten beiden Wochen inhaltlich erarbeitet. Indem sie beispielsweise den historischen Hintergrund erforschen, mit einem Besuch im Potsdamer Altenheim Pro Curand. Die Kinder lernen, dass Körperideale sich mit der Zeit verändern. Und die Senioren freuen sich über den Kontakt. Der langjährige Montessori-Regisseur ist von der Produktion begeistert: „Wir können unter Corona-Bedingungen künstlerisch sein und den Kontakt zu Senioren finden, die komplett isoliert waren.“ Die gesammelten Inhalte stellen die Jugendlichen im zweiten Schritt mit verschiedenen Kunstformen dar, beispielsweise durch Musik, Tanz, Fotografie und Improvisation.

Dann kommt für die beiden Regisseure der schwierige Teil, sie schreiben mit dem Sammelsurium an Filmmaterial, das sie während der Improvisationen aufnehmen, ein Skript. „Wir wollen auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen, aber trotzdem eine zusammenhängende Geschichte erzählen“, erklärt Jens Neumann. Seine Familie weiß, dass das Schulstück der Montessori-Schule ihn in einen Ausnahmezustand versetzt. „Die Regisseure schaffen es, dass alle Schüler aus sich herauskommen“, sagt die am Projekt beteiligte Lehrerin Martina Oestreich. Sie ist erstaunt, wie alle Jugendlichen mit Freude und Enthusiasmus am Projekt beteiligt sind.

Gute Kur gegen Bühnenangst

Eine Schülerin, Janne (14), erzählt, dass sie dort viel Neues lernt und offener wird. Sie sagt: „Am Anfang hatte ich Angst, dass ich auf der Bühne stehen muss. Doch mit dem ersten Treffen hat sich das schon gelegt.“ Auch Noah (14) macht das Projekt Spaß, er sagt: „Ich lerne meinen Jahrgang noch einmal neu kennen.“

Das Projekt wird vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert. Die Aufführung findet im Heckentheater im Park Sanssouci statt. Informationen dazu: www.potsdam-montessori.de

Von Jennifer Bongards