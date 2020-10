Potsdam

Die Infektionszahlen steigen wieder stärker an, die zweite Corona-Welle ist da. Zuletzt haben sich binnen einer Woche in Potsdam so viele Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie seit April nicht mehr. Zudem startet mit dem nasskalten Herbstwetter die Erkältungssaison – ob das Halskratzen nun aber ein harmloser Infekt oder das gefährliche Virus ist, kann nur ein Test klären.

Doch wo und unter welchen Voraussetzungen ist der in Potsdam aktuell möglich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo kann ich mich auf Covid-19 testen lassen?

Grundsätzlich liegt die Verantwortung für Corona-Tests in der Hand der Hausärzte. „Dank des aktuellen Pandemieverlaufs, der verbesserten Versorgung mit Schutzausrüstung und den sinkenden Testzahlen kann in den Arztpraxen getestet werden“, erklärt Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB). Ein Anruf beim Hausarzt ist im Zweifel der erste Schritt.

Außerdem ist die Test-Stelle im kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ an Werktagen von 14.15 bis 16 Uhr für die Potsdamer offen, an den Wochenenden bereits ab 12 Uhr. „Wichtig ist, dass die Abstrichstelle nur nach Terminvereinbarung von symptomfreien Personen aufgesucht werden darf“, sagt Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann. Wer unter einer akuten Infektion der oberen Atemwege oder Fieber leidet, sollte seinen Hausarzt kontaktieren. Die Termine werden online vergeben, sie sind sehr kurzfristig zu erhalten – oft sind sogar am selben Tag noch Tests verfügbar. Allerdings sind sie keine Kassenleistung, sondern kosten 135,22 Euro.

Wer sollte zum Test gehen?

„Ein Test ist sinnvoll, wenn er medizinisch indiziert ist, das heißt, akute Symptome vorliegen. Auch anlassbezogene Testungen können sinnvoll sein, wenn es etwa in einer Einrichtung wie in einem Pflegeheim oder in einem Betrieb zu einem Ausbruch kommt“, sagt die Sprecherin der KVBB, Ute Menzel. Ein Test sei aber nur eine Momentaufnahme. „Tests nach dem Gießkannenprinzip sind nicht zielführend, da dies dazu verleiten kann, sich in falscher Sicherheit zu wähnen.“

Sollte die Zahl der Infizierten in Potsdam dramatisch ansteigen, hätte dies Auswirkungen auf Reisen innerhalb Deutschlands – und auf die notwendigen Tests. Seit Ende Juni gilt die Regelung, dass Menschen aus lokalen Risikogebieten nur im Hotel oder einer Pension übernachten dürfen, wenn sie einen negativen Test vorlegen können. Die Regel greift, bei 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern eines Landkreises oder, wie im Fall Potsdams, einer kreisfreien Stadt. Zur Zeit ist die Landeshauptstadt davon weit noch entfernt, aber das Beispiel Berlin zeigt, dass ein schneller Anstieg jederzeit möglich ist. Seit Freitag gilt ein Beherbungsverbot in Hotels, Pensionen und Campingplätzen für Berliner, weil dort zu viele Neuinfektionen aufgetreten sind.

Muss ich zum Test, wenn ich aus dem Urlaub komme?

Ja, wahrscheinlich. Jeder, der in einem Risikogebiet war, muss sich testen lassen. Außerdem gilt: „Wer in die Bundesrepublik Deutschland einreist und sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich nach der Einreise auf direktem Weg nach Hause oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort 14 Tage lang zu isolieren“ schreibt das Robert Koch Institut. Das gilt nicht, wenn jemand nur durch ein Risikogebiet durchgereist ist und sich dort nicht aufgehalten hat. Die ständig aktualisierte Liste der Risikogebiete veröffentlicht das RKI auf seiner Homepage. Gerade hat das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark noch einmal darauf hingewiesen, dass sich Reiserückkehrer von selbst melden müssen, das gilt im Übrigen auch in den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten wie Potsdam.

Wann gibt es Ergebnisse?

Das kommt darauf an, wer den Test macht und wo er ausgewertet wird. Macht der Hausarzt den Abstrich, wird das Teströhrchen an ein externes Labor geschickt und ausgewertet. „Das dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, ist aber abhängig von der jeweiligen Kapazität der Labore und dem Testaufkommen“, sagt KVBB-Sprecherin Ute Menzel. Das Bergmann-Klinikum wertet die Abstriche im eigenen Labor aus. Eine App bietet Echtzeit-Informationen zum Test, das endgültige Ergebnis erhalten die Patienten per Post, im Normalfall binnen zwei Tagen. In besonderen Fällen kann das Klinikum auch schneller Ergebnisse liefern, weil es über vier unterschiedliche Optionen zur Auswertung verfügt. Die fixeste Variante mit nur einer Stunde Bearbeitungszeit wird nur für Notfallpatienten und solche, die die ambulante Chemotherapie nutzen müssen, gebraucht.

Was kostet das?

Freiwillige Tests sind eine so genannte IGeL, die privat bezahlt werden muss. Die Abkürzung steht für individuelle Gesundheitsleistung, also für ärztlichen Service, der nicht von der Kasse übernommen wird. Am Klinikum kostet der private Covid-Test gemäß der Gebührenordnung für Ärzte 135,22 Euro. Übrigens: Sogar, wenn der Abstrich eine Infektion zeigt, bleibt er eine privat bezahlte Leistung, die Kasse übernimmt auch dann die Kosten nicht.

Bei einer medizinischen Indikation vor dem Test sieht es anders aus. „Die AOK übernimmt die Kosten für einen Coronavirus-Test, wenn ein kassenärztlich zugelassener Arzt den Test verordnet hat. Versicherten entstehen keine zusätzlichen Kosten“, teilt die größte Krankenkasse der Region mit. Auch wenn das Gesundheitsamt einen Test durchführt – wie im Fall der Potsdamer Kitakinder – zahlt der Getestete selbst nichts. Gratis ist der Test zudem, wenn vorher die Corona-Warn-App der Bundesregierung angeschlagen hat und den Kontakt zu einem Infizierten gemeldet hat.

Wer wird gratis getestet?

Grundsätzlich gilt: Ob ein Test durchgeführt wird, entscheidet die behandelnde Ärztin bzw. der Arzt oder das zuständige Gesundheitsamt. Kostenfrei auf Corona testen lassen darf sich also nicht jeder. Nur bestimmte Gruppen haben einen rechtlichen Anspruch darauf:

>> Personen mit Symptomen, also einem ärztlichen Verdacht auf Covid-19>> Alle engen Kontaktpersonen eines Erkrankten, auch, wenn sie keine Symptome haben>> Menschen, die über die Corona-Warn-App Risiko-Begegnungen in rot angezeigt bekommen>> Patienten und Bewohner von Krankenhäusern und Pflege-, sowie Behinderteneinrichtungen>> Personen in Gemeinschaftsunterkünften wie Schulen, Kitas, Geflüchtetenunterkünfte, Heime, wenn dort ein Fall auftritt

Wie läuft das mit den Antikörpertests?

Im Klinikum kann man sein Blut auch auf Antikörper gegen das Virus untersuchen lassen. Diese Untersuchung kostet rund 35 Euro, sie kann sowohl auf eine akute Infektion hinweisen als auch eine vergangene, möglicherweise unbemerkte Erkrankung zeigen. Allerdings haben nicht alle nachweisbar Erkrankten später Antikörper entwickelt, zudem ist nicht klar, ob tatsächlich eine Immunität besteht, wenn diese im Blut sind.

Was ist mit den Abstrichstellen?

Zwischenzeitlich hat die KVBB zwei Teststellen am Stern und in der Innenstadt betrieben, mittlerweile öffnet nur noch das Gesundheitsamt das Abstrich-Büro in der Jägerallee. Montags und mittwochs von 8 bis 12 und freitags von 7 bis 11 Uhr werden dort nach Anmeldung die amtlich notwendigen Abstriche gemacht, zum Beispiel bei Personen, die bereits positiv getestet wurden und am Ende ihrer Quarantäne überprüft werden. Zuletzt ist die Nachfrage hier gering gewesen.

