Covid-19 in Potsdam - Coronatest in Potsdam: So lief der Samstag an der Abstrichstelle in der Jägerallee

An der Jägerallee in Potsdam wurde eine Corona-Test-Station eingerichtet. Zum Coronatest für Rückkehrer aus Risikogebieten kamen auch Urlauber aus Ländern, für die keine Reisewarnung gilt.