Der schlimmste Moment war nicht die erste Tote, Frau Dannow (Name geändert), die am 1. November erstickte, ohne, dass ihr geholfen werden konnte. Auch nicht der Tag, an dem Becky Fischer-Liebe auf drei Beerdigungen war und weinend an einem fremden Grabstein zusammenbrach. „Der schlimmste Tag war Heiligabend“, sagt sie.

Jedes dritte Zimmer stand leer

Becky Fischer-Liebe leitet das Vitanas Seniorencentrum am Rande der Potsdamer Innenstadt. Von den 120 Bewohnern des Heims sind binnen acht Wochen 36 verstorben, nachdem sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Am Neujahrstag, als der letzten Corona-Tote aus dem Haus gefahren wurde, stand beinahe jedes dritte Zimmer leer auf den Stationen, die Lilie, Magnolie oder Vergissmeinnicht heißen.

Gestorben werde in Seniorenheimen immer. Besonders im Winter, sagt Becky Fischer-Liebe, würden die alten Leute die Kraft verlieren, langsam vom Leben lassen, einschlafen: „Aber mit Corona stirbt man anders.“ Seit Ende September war das Virus im Haus. „Man konnte die Uhr danach stellen. Nach weniger als zwei Wochen hatten wir die ersten Symptome, nach vier Wochen fing das Sterben an“, sagt die Heimleiterin.

Als erstes Potsdamer Seniorenheim wird das Vitanas unter Quarantäne gestellt, die erkrankten Bewohner sind in ihren Zimmern, viele sterben. Die Gesunden sind auch in ihren Zimmern – und verstehen es nicht. „Da war ganz viel Wut“, erinnert sich Becky Fischer-Liebe, „weil sie nichts hatten und trotzdem festsaßen.“

An Heiligabend wird den Bewohnern die Tragweite klar

Heiligabend dann änderte sich das. Alle Bewohner – „also alle, die noch da waren“ – durften sich in ihre Zimmertüren setzen und Gänsebraten essen. „Da haben sie die Tragweite erst erkannt, als sie nach links und rechts geguckt haben und sahen, wer alles nicht mehr da ist.“ Zum Beispiel Frau Dannow, die erste Tote. 98 Jahre war sie alt, einst hat sie Becky Fischer-Liebes heute 18-jährige Tochter im Kinderwagen umhergefahren. Oder die sieben betagten Bewohnerinnen, die allmorgendlich einen kleinen Sekt zusammen getrunken haben und mittags einen Eierlikör. Sechs von ihnen sind tot.

„Das kann man nicht auffangen, wenn in dieser Frequenz gestorben wird“, sagt Becky Fischer-Liebe. Getrauert werde auf jeder Ebene: Die Bewohner verlieren ihre Nachbarn, Freunde, die sie teils über Jahre hinweg jeden Tag um sich hatten. Aber auch das Personal, die Pfleger, die bis zum Ende bei den Sterbenden sind, der Hausmeister, die Putzkräfte trauern. Und die Heimchefin. „Ich habe jeden Tag versucht, alle aufzufangen, und abends zu Hause geheult“, sagt sie, „man selbst ist sich ja keine Hilfe und man holt sich auch sehr lange keine.“

Stattdessen lenkt sie sich ab, organisiert Tests, streitet sich mit Bestattern über die aus ihrer Sicht pietätlose Abholung der Toten in Plastiksäcken, bringt kleine Präsente zu den Männern im Bergmann-Klinikum, die sie nur als „Labor-Max“ und „Labor-Lars“ kennt und die auch Weihnachten Abstriche für sie auswerten. Die gelernte Krankenschwester besorgt Geräte, die den Sauerstoffgehalt im Blut messen, beatmet auch selbst Bewohner über Masken, versorgt Wunden derjenigen, die als Corona-Positive keinen Platz mehr in den Notarztwagen und Krankenhäusern bekommen.

Trauerbegleiter und Pfarrer helfen

„Die erste Reihe meiner Kollegen, die jeden Tag am Bett steht, braucht mehr Hilfe“, sagt Becky Fischer-Liebe noch heute. Ein professioneller Trauerbegleiter, André Krämer, hat das Heim wochenlang unterstützt, hat in Einzel- und Teamgesprächen mit dem Personal geübt, wie man sich im Arbeitsalltag Pausen und Raum zum Weinen schafft, wie man auch den teils dementen Bewohnern erklärt, warum derjenige, der beim Essen immer am Nebentisch saß, nun nicht mehr wiederkommen wird.

„Einem 96 Jahre alten Mann kann man nicht sagen, ,das Leben geht weiter’“, sagt sie. Da brauche man Strategien. Auch ein Pfarrer, der ihren Zusammenbruch bei der dritten Beerdigung binnen eines Tages beobachtet, hilft und organisiert einen Gottesdienst unter freiem Himmel, bei dem das gesamte Heim Abschied nehmen kann von denen, die weg sind. Becky Fischer-Liebe weint bei ihrer Rede. Alle Angestellten sind da, bis auf eine, die noch immer an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung leidet. 46 der 80 Kollegen waren infiziert.

Angehörige werfen dem Heim die Todesfälle vor

Von den Angehörigen der Toten kommen nur sechs. Viele halten dem Heim die Todesfälle vor, es gibt Beschwerden und auch Bedrohungen, bis heute ist ein Wachschutz vor der Tür postiert. „Aber wir hätten tun können, was wir wollen, es wäre wohl ohnehin irgendwann gekommen“, glaubt die Heimleiterin. Wer da ist, trauert nun gemeinsam. Auf kleinen Pappherzen notieren die verbliebenen Bewohner ihre guten Wünsche an die Verstorbenen – und an die Zukunft.

Denn die hat nun begonnen. Fast alle Mitarbeiter und Bewohner sind geimpft. Die vielen leeren Zimmer werden wieder belegt, nach und nach ziehen neue Bewohner ein. „Es war uns wichtig, den Neuen die Chance zu geben, ohne Altlasten hier zu leben“, sagt Becky Fischer-Liebe. Weder die Mitbewohner noch die Kollegen sollten die neuen Mieter gedanklich immer mit den alten verknüpfen. Bis zum Gedenk-Gottesdienst Mitte März wurden keine neuen Bewohner aufgenommen, das Menschliche müsse in einer solchen Situation wichtiger sein als der Profit, findet die Chefin.

Und: Nicht alle Infizierten sind gestorben. Erst in dieser Woche ist eine der ersten Erkrankten ins Vitanas zurückgekehrt. Monatelang hatte sie im Koma gelegen, kämpfte sich durch die Entwöhnung von der Beatmung und die Reha zurück. Sie war die siebte Freundin aus dem Sekt-Kränzchen der Damen auf der Station Magnolie. Und die einzige Überlebende.

