Potsdamer Schüler in Südtirol unter Corona-Verdacht

Potsdam

15 Potsdamer Schüler sind während einer Ski-Reise in Süd-Tirol unter Corona-Verdacht geraten. Nach Angaben der Leiterin der Alfred-Nobel-Schule, Arka Cehic, waren die Jugendlichen schon vor der Abreise am vergangenen Samstag erkältet. „Die haben schon gehustet und vermutlich andere im Bus angesteckt“, sagte Cehic auf Anfrage der MAZ. Weil es bisher keinen bestätigten Corona-Fall in Potsdam gibt, hält die Schulleiterin den Corona-Verdacht allerdings für abwegig.

Insgesamt sind 50 Jugendliche der Alfred-Nobel-Schule, der Voltaire-Schule und des Leibniz-Gymnasiums in Südtirol, elf von ihnen aus der „Nobel“. Davon waren Cehic zufolge fünf erkältet. Drei seien inzwischen „völlig gesund und wieder auf der Piste“, sagte sie. Zwei zeigten noch leichte Symptome, seien aber auf dem Weg der Besserung.

Gesundheitsamt berät mit Schulen

Am frühen Nachmittag werden Vertreter der drei Schulen mit dem Potsdamer Gesundheitsamt über das Vorgehen nach der Rückkehr am Samstag beraten und dann in einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit informieren – über denkbare Quarantänemaßnahmen etwa. Laut Stadt sollen die Schüler nach ihrer Rückkehr getestet werden. Das befürwortet auch die Nobel-Leiterin, „um alle zu beruhigen. Wir wollen keine Meute am Bus, wenn sie zurückkommen“.

Für die Schüler sei die Ski-Reise „verdorben“, sagte Cehic der MAZ. Nur über das Internet und Facebook hätten sie in Tirol erfahren, dass man sie für Corona-Opfer hält. Darüber hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ am Mittwochabend berichtet. Die Kinder seien verunsichert, die Eltern auch. Es habe Reaktionen gegeben wie „Steckt uns nicht an!“ oder „Ihr dürft nicht in die Schule zurück!“ Die Schüler wüssten nun gar nicht, was mit ihnen in der Heimat passiert.

Ein Abbruch der Reise steht laut Schulleiterin nicht zur Diskussion. „Das kostet ja auch Geld.“ Die Reise sei vorher mit dem Potsdamer Gesundheitsamt abgesprochen worden, das keine Einwände gehabt habe. Die Gegend sei bisher kein Risikogebiet und die Eltern hätten sich bewusst für diese Tour ihrer Kinder entschieden.

Von Rainer Schüler