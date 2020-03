Coronavirus: In Potsdam gibt es zumindest kurzzeitig wieder Desinfektionsmittel

Potsdam

Seit Wochen sind die Desinfektionsmittel in ganz Potsdam ausverkauft, angesichts der Angst vor dem grassierenden Coronavirus hat so mancher sich bevorratet. Jetzt wartet der Discounter Aldi bundesweit mit Hygienespray, Gandgel und Desinfektionstüchern im Angebot auf.

In einer Filiale des Discounters im Potsdamer Norden sind es kurz nach der Ladenöffnung um 7 Uhr vor allem ältere Menschen, die sich mit den Produkten eindecken. Ein Ehepaar um die 70 trägt Einweghandschuhe, als es mehrere Flaschen Handgel in den Wagen lädt. Reden möchte das Paar nicht. Die Mitarbeiterin an der Kasse ist überrascht, dass nicht mehr los ist – sie hatte einen Ansturm erwartet. „Aber ich vermute, die meisten wissen einfach nicht, dass wir schon so früh öffnen“, sagt sie. „Keine zwei Stunden“ würden die Vorräte halten, schätzt die Kassiererin: „Dann wird es unschön.“

Drei Stück pro Kunde

Tatsächlich weist Aldi auf seiner Homepage darauf hin, dass nur haushaltsübliche Mengen der Hygieneprodukte abgegeben werden, genauer gesagt drei Produkte pro Kunde. Man habe die erhöhte Nachfrage „so insbesondere bei der Mengenplanung nicht vorhersehe“ können, schreibt der Konzern. Man gehe von großem Interesse bei den Kunden aus und die Produkte „können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein.“

Um fünf Minuten nach sieben verlassen die ersten Kunden den Markt. Sie scheinen zufrieden. Etwas anderes als Desinfektionsmittel hat keiner von ihnen gekauft. Und die Aktionsfläche des Marktes, in dem die Sonderangebote ausliegen, ist zwar noch gefüllt, aber bereits deutlich dezimiert.

Von Saskia Kirf