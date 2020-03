Potsdam

Die 16. „Jobinale“ am 11.März in der Potsdamer Schiffbauergasse wird nicht stattfinden. Das teilt die Agentur für Arbeit mit, welche die große regionale Börse für Arbeits- und Ausbildungsplätze gemeinsam mit dem Jobcenter, dem Kreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel veranstaltet.

Die Veranstalter seien sich „einig, dass eine Großveranstaltung wie die Jobinale mit erwartungsgemäß mehr als 5000 Besuchern im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus keinen Messebetrieb rechtfertigt“. Angemeldet hatten sich mehr als 60 Unternehmen in zwei Messehallen. Darüber hinaus sind mehr als 6.000 Arbeits – und Ausbildungssuchende durch die Arbeitsagentur und die Jobcenter zum Messebesuch eingeladen worden.

Von MAZonline