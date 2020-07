Potsdam

Meilenstein in der Coronavirus-Pandemie: Wie das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ meldet, konnten die Ärzte am Freitag den letzten vormals positiv auf Corona getesteten Patient nach Genesung entlassen. Damit wird im Klinikum zum ersten Mal seit rund vier Monaten kein Covid-19-positiver Patient mehr stationär behandelt.

Klinikchef: „Permanent auf den Ernstfall vorbereitet“

„Selbstverständlich werden wir die Infrastruktur für etwaige Covid-Patienten aufrecht erhalten“, erklärt Hans-Ulrich Schmidt, Interimsgeschäftsführer des Klinikums. „Wir hoffen zwar alle, dass es keine große sogenannte zweite Welle in Deutschland, Brandenburg und Potsdam geben wird. Gewissheit werden wir aber wohl erst mit einem wirksamen Impfstoff haben. Deswegen sind wir weiterhin permanent auf den Ernstfall vorbereitet.“

Anzeige

Hotspot in Brandenburg

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hatte sich in der Hochphase der Pandemie in Brandenburg zum Corona-Hotspot entwickelt, nachdem im März in dem 1100-Betten-Haus das Virus ausgebrochen war. Die genauen Umstände des Ausbruchs sind noch immer nicht geklärt. Seit einem Monat ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Potsdam wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung.

Weitere MAZ+ Artikel

Corona-Lage in Potsdam stabil

Die Corona-Lage ist laut dem Gesundheitsamt in der Landeshauptstadt stabil. In vergangenen Tagen kamen demnach keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu. Die Zahl der Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert hatten, liege weiterhin bei 654. Aktuell gelten 511 Corona-Infizierte als genesen. Neun Personen sind derzeit in Quarantäne (Stand Freitag).

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline/nf