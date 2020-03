Immer mehr Absagen: „Uns ist echt zum Heulen“

Waldstadt

Die Zweigstelle der Stadt-und Landesbibliothek in der Waldstadt wurde am 15. März 1985 eröffnet. Am Montag sollte das 35. Jubiläum gefeiert werden. Doch die Feier ist wegen des Coronavirus ebenso abgesagt, wie nahezu alle öffentlichen Veranstaltungen in Potsdam.

Am Wochenende zählten dazu die Jahreshauptversammlung des Sozialwerks im Bürgerhaus Sternzeichen, der Vor-Ort-Termin zum Strandbad Babelsberg und die Planungswerkstadt des Stadtteilnetzwerks Potsdam-West, sowie die für Sonntag geplante Demonstration Potsdam for Future.

Abgesagt ist auch die für Montag geplante Veranstaltung „Frauen auf dem Weg #2: Orientieren. Gründen. Wiedereinsteigen“ zur 30. Brandenburger Frauenwoche in der IHK, auf unbestimmte Zeit verschoben ist das Konzert zugunsten der Stiftung Prinzessin Kira von Preußen Oberbürgermeister im Palais Lichtenau.

Abgesagt sind die öffentlichen Planungswerkstätten für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) am Dienstag in Potsdam-West und am Mittwoch am Schlaatz sowie die Informationsveranstaltung zur Verkehrserschließung Nord und der Straßenbahnerweiterung am Dienstag in Neu Fahrland.

Abgesagt sind der für Freitag geplante Empfang „20 Jahre Stadtwerke Potsdam“ und die für Sonnabend anberaumte Meisterbriefübergabe der Handwerkskammer Potsdam im Nikolaisaal.

Auch der Auftakt der Frühlingsrallye zum bundesweiten Umweltbildungswettbewerb „Erlebter Frühling“ mit Schülern der Eisenhart-Grundschule am 23. März fällt aus.

Offen ist bislang, welche der anstehenden Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung stattfinden. Die Absage liegt im Ermessen der jeweiligen Vorsitzenden. In der kommenden Woche stehen der Sozialausschuss (Di), der Migrantenbeirat und der Finanzausschuss (Mi) sowie der Kultur- und der Umweltausschuss (Do) auf dem Terminkalender.

In der darauffolgenden Woche wären der Bauausschuss (24. März), der Hauptausschuss (25. März) sowie der Rechnungsprüfugsausschuss (26. März) an der Reihe.

Abgesagt ist bereits die gemeinsame Sitzung von Jugendhilfeausschuss und Bildungsausschuss am 24. März im Treffpunkt Freizeit. Die Meldung des Treffpunkt-Teams zur Schließung des Hauses endete mit dem Satz: „Uns ist echt zum Heulen.“ Das Café Midi im Treffpunkt ist vorerst weiter geöffnet.

Von Volker Oelschläger