Corona: Immer mehr Hilfs- und Kontaktangebote

Potsdam

Die Nachbarschafts- und Begegnungshäuser der Sozialen Stadt GmbH bleiben trotz Corona-Krise für die Potsdamer da. Angeboten werden Hilfe und Unterstützung vor allem für Menschen, die alleinlebend sind, einer Risikogruppe angehören oder durch die Schließung von Geschäften in Not geraten sind.

In den Stadtteilen Schlaatz und Drewitz arbeiten die Einrichtungen mit vielen engagierten Menschen und Institutionen zusammen, um eine passende Hilfestellung anbieten zu können. Sei es telefonischer Kaffeeklatsch gegen die Einsamkeit, Beratung bei Fragen zu Antragstellungen bei Behörden oder Ideen für Familien für die Zeit zu Hause.

Briefkasten für Nachbarschaftshilfe

Im Friedrich-Reinsch-Haus am Schlaatz gibt es für die Organisation von Nachbarschaftshilfe eine Büro-Notbesetzung, die montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 0331/55.04.169 oder per Mail unter d.wagner@milanhorst-potsdam.de erreichbar ist. Angebote zur Hilfestellung reichen von Kopien und dem Einscannen von Dokument für einen Antrag bis zur Organisation von Einkaufshilfen.

Interessierte Schlaatzer können ihre Anliegen auch in den Briefkasten am Milanhorst 9 werfen. Die Mitarbeiter leeren ihn täglich und melden sich. Hierfür brauchen sie den Namen, die Telefonnummer und eine kurze Beschreibung des Anliegens. Der Quartierstreff Staudenhof ist vollständig geschlossen. Es sind keine Mitarbeiter vor Ort. Wenn Unterstützung benötigt wird, nimmt der Concierge-Dienst am Eingang den Bedarf gern auf, um ihn an die Soziale Stadt weiterzuleiten. Bürger können auch am Staudenhof gern einen Zettel mit ihren Anliegen in den Briefkasten werfen, er wird täglich geleert.

Einkaufshilfe und Kaffeeklatsch

Das Begegnungszentrum Oskar in Drewitz ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr telefonisch per 0331/20.19.704, mobil per 0178/278.44.01 und per Mail unter info@oskar-drewitz.de erreichbar.

Angeboten wird Hilfe für Risikogruppen (außer Quarantäne) in der Gartenstadt Drewitz wie Einkaufshilfen und Apothekengänge. Immer freitags von 14 bis 16 Uhr gibt es einen Kaffeeklatsch am Telefon mit Silvia, Margitta und Rike für Menschen, die unter der Isolation leiden und einfach mal schnacken möchten. Bei Interesse Telefonnummer zu den Sprechzeiten hinterlassen.

Oskar bietet Saal für Künstler

Das Oskar bietet Unterstützen beim Nähen von Gesichtsmasken für Pflegepersonal. Nähmaschine und Schnittmuster können im Oskar. ausgeliehenen werden, die fertigen Masken können im Oskar abgegeben oder eigenständig gespendet werden. Nachbarn können sich zu den telefonischen Sprechzeiten über die aktuelle Lage und Restriktionen informieren.

Mehrsprachige Informationen und Beratung für Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund bietet Kulturlotsin Patricia Vester, die mobil unter 0152/03.79.82.96 erreichbar ist. Künstler können kostenlos den großen Saal des Oskar und die technische Infrastruktur für Live-Streaming-Konzerte und Performances nutzen.

Club 91 gibt Video-Sprechstunde

Der Sportorientierte Jugendclub 91 in Potsdam/West ist ab sofort online. Für Clubbesucher und allen anderen Interessierten wird montags bis freitags von 13 bis 14 Uhr eine Video-Sprechstunde angeboten.

Das Club-Team will damit für sein Klientel „einfach da sein“ und über die Social-Media-Plattform Instagram, aber auch per Telefon“ den Raum bieten“, Alltagsangelegenheiten anzusprechen.

DRK eröffnet Kontaktpunkt für Hilfsangebote

Der DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig hat am Montag eine von ehrenamtlichen Helfern betreute Kontaktstelle eröffnet, die in der Corona-Krise in Potsdam Hilfsangebote und Hilfsbedürftige zusammenbringen soll. Die Gruppe ist per Mail über Koordinierung@DRK-Potsdam.de und telefonisch unter 0331/64.67.614 zu erreichenerreichbar.

Der DRK-Landesverband hat bereits Ende der vergangenen Woche mit www.team-brandenburg.org eine Kontaktplattform mit größerem Einzugsbereich freigeschaltet.

Einkaufshilfe vom Treffpunkt Freizeit

Der Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten 9 bietet die Vermittlung von Nachbarschaftshilfen bei Einkäufen, Apothekengängen, Haustierbetreuung und Alltagsfragen an. Wer Unterstützung benötigt, könne sich montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr per Mail info@treffpunktfreizeit.de oder telefonisch unter 0153/00 50 583 beim Treffpunkt melden.

Junge Union schickt Einkaufshelden

Fast 60 Helfer in Potsdam sind nach Angaben von CDU-Fraktionschefin Anna Lüdcke in dem vor drei Wochen von der Jungen Union gestarteten Hilfsprojekt „Einkaufshelden“ aktiv. Wer Einkaufshilfe benötigt, könne sich telefonisch unter 0331/620 14 25 oder per Mail via einkaufshelden@cdu-potsdam.de melden.

Von Volker Oelschläger