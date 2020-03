Coronavirus: Das Tulpenfest in Potsdam fällt aus

Potsdam

Nach dem langen Hin und Her gibt es nun Gewissheit: Das Tulpenfest im Holländischen Viertel fällt in diesem Jahr aus. Das gab der Verein zur Pflege der Niederländischen Kultur in Potsdam e. V. in einer Pressemitteilung bekannt. Damit folgen die Organisatoren den Empfehlungen des Gesundheitsamtes zum Umgang mit dem Coronavirus Covid-19.

Nach einer Absprache mit der Stadt und den Bundes- und Landesbehörden hat sich der Verein dazu entschieden, das für den 18. und 19. April geplante Tulpenfest abzusagen. „Es ist der letzte Tag für verschiedene Bestellungen und Verträge“, teilt Organisator Johannes Haerkötter mit. Danach wären keine Stornierungen ohne finanziellen Schaden möglich gewesen.

Stadt bittet Veranstaltungen abzusagen

Erst am Mittwochmittag hat auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in einer Pressekonferenz gesagt: „Wir bitten die Veranstalter in Potsdam, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sowie Veranstaltungen mit Clubcharakter abzusagen.“ Dabei handelt es sich um eine Empfehlung, keine Anweisung, die bis Ostern notwendig sei.

Wegen des Coronavirus, stehen in ganz Brandenburg Veranstaltungen auf der Kippe. Hier ein Überblick.

Die Vorbereitungen des Tulpenfestes dauerten zehn Monate. 250 Akteure seien aus den Niederlanden, Potsdam, Brandenburg und Berlin beteiligt. Auch die Organisation sei von Bühnenbauern, Elektrikern, Wachdienstes, Straßenreinigern und vielen mehr sind rund einen Monat vor dem Fest überflüssig geworden.

Sommerfest als Ersatz

„Wir arbeiten ehrenamtlich, deswegen kann ich keinen finanziellen Schaden beziffern. Dass die Motivation einen Dämpfer bekommt, kann man sich denken“, schreibt Johannes Haerkötter auf MAZ-Anfrage. Dennoch steht schon jetzt ein Termin für das Tulpenfest 2021 fest. Es soll am 17. und 18. April 2021 stattfinden. Ob das Tulpenfest nach zwei „eher schlichten und kommerziell ausgerichteten Festes“ einen weiteren Imageschade davon trägt, lässt Haerkötter unbeantwortet. Er wollte das Tulpenfest aber „zum Leben erwecken“.

Die Organisatoren vom Verein der niederländischen Kultur: (v.l.) Hans Göbel, Johannes Haerkötter und Wolfgang Raab. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dennoch sieht der Verein mit seinen Partner einen kleinen Lichtblick. „Wir versuchen, die nun bereits gelaufenen Vorbereitungen für ein schönes Sommerfest im Holländischen Viertel zu nutzen“, teilt Haerkötter mit. Die Landeshauptstadt hätte spontan Unterstützung zugesagt.

