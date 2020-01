Coronavirus: Erster Verdachtsfall in Potsdam

Potsdam

In Potsdam gibt es einen ersten Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Stadtsprecher Jan Brunzlow bestätigte der MAZ den Fall. „Ja, es gibt einen Verdachtsfall“, sagte er.

In Potsdam-Fahrland war am Abend ein Krankenwagen mit Personal in Schutzanzügen vor einem Privathaus vorgefahren. Die Person habe grippeähnliche Symptome gezeigt und sei ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum gebracht und isoliert worden, so Brunzlow. Nun laufen die Gesundheitstests.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) unterbrach die Sitzung der Stadtverordneten: „Mir ist gerade durch die Sozial- und Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier mitgeteilt worden, dass wir in Potsdam einen Verdachtsfall auf den Coronavirus haben. Der Fall wird im Klinikum Ernst-von-Bergmann untersucht.“

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum wird der Patient zunächst zur Erstversorgung in ein Isolierzimmer gebracht, dann weiter auf die Infektiologie verlegt. „Auch dort haben wir ein Isolierzimmer“, sagt auf MAZ-Anfrage Sprecherin Damaris Hunsmann. Ein Schnell-Bluttest wird durchgeführt und geht zur Auswertung in die Charité.

Laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums wird am Donnerstagnachmittag mit einem Ergebnis gerechnet.

Lesen Sie dazu auch:

Von MAZonline