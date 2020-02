Coronavirus: Hamsterkäufe in Potsdam?

Potsdam

Der Coronavirus sorgt weltweit für Aufregung – immer mehr Menschen beginnen Vorräte anzulegen. Auch in Potsdam machen sich die Menschen Sorgen. Doch tätigen sie auch Hamsterkäufe? Die MAZ hat nachgehakt, wie sich der Coronavirus auf das Kaufverhalten der Potsdamer auswirkt.

„Es wird bewusst mehr gekauft.“

„Wir merken seit Donnerstag Veränderungen. Der Umsatz war gestern überdurchschnittlich“, berichtet Siegfried Grube vom Rewe im Markt-Center. Auffallend sei, dass deutlich mehr Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Zucker gekauft würden. Auch Konserven und Hygieneartikel würden „bewusst mehr gekauft.“ Doch Siegfried Grube warnt vor Panikmache: „Von Hamsterkäufen kann man auf jeden Fall noch nicht sprechen.“ Zugleich räumt er ein: „Wer weiß wie es nächste Woche aussieht. Das kann sich alles schnell verändern.“

Kunden sichern sich Grundnahrungsmittel

Auch in anderen Supermärkten und Discountern scheinen die Potsdamer langsam auf Nummer Sicher gehen zu wollen und etwas mehr als gewöhnlich in den Einkaufwagen zu laden. So wurden nach MAZ-Informationen im Kaufland in den Potsdamer Bahnhofspassagen seit einigen Tagen erstaunlich viele Konserven und Grundnahrungsmittel gekauft. Auch in Discountern wie Netto und Aldi scheinen die Kunden mehr Konserven und lang haltbare Lebensmittel zu kaufen als gewöhnlich. Auf Anfrage wollten die Marktleitungen ein Änderung im Kaufverhalten der Potsdamer allerdings nicht kommentieren.

Kunden sind zwiegespalten

Doch nicht alle Kunden sind beunruhigt. Viele Potsdamer tätigen am Ende der Woche lediglich ihre Wochenendeinkäufe und scheinen unbeeindruckt vom Coronavirus. Sie empfänden keine Panik und würden vorerst ganz normal weiter einkaufen. Einige Kunden sind jedoch zwiegespalten: „Wir kaufen heute wie jeden Freitag für die kommende Woche ein. Allerdings muss ich schon zugeben, dass wir etwas mehr Konserven gekauft haben, als wir es sonst tun würden. Man weiß ja nie, wie sich das mit dem Coronavirus noch so entwickelt“, sagt Elke Altmann (60) und schiebt ihren vollen Einkaufwagen durch einen Gang des Kauflands in den Potsdamer Bahnhofspassagen. Ihr Mann Viktor (65) bestätigt das. „Ein paar Vorräte zu haben, schadet ja nicht.“

Von Louise Otterbein