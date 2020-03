Coronavirus: Normalzustand in Potsdamer Notaufnahmen

Potsdam

Bislang gibt es in der Landeshauptstadt keinen bestätigten Fall des Coronavirus, auch die öffentlichen Einrichtungen strahlen betont Ruhe aus. „Wir nehmen die Anfragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst, klären über Verhaltensregeln auf und geben Reiseempfehlungen“, sagt Damaris Hunsmann, Sprecherin des städtischen Ernst von Bergmann-Klinikums. Zur Zeit bestehe in Potsdam weder Handlungsbedarf noch akuter Grund zur Sorge.

Desinfektionsmittel für Busfahrer

Auch der öffentliche Nahverkehr ist nicht betroffen. „Derzeit gibt es keine Einschränkungen des Angebots der ViP“, so Stefan Klotz, Sprecher der Verkehrsbetriebe auf Anfrage. Die Fahrer –besonders Busfahrer haben ja viel Kontakt zu den Fahrgästen – hätten Desinfektionsmaterial zur Verfügung, um sich die Hände zu säubern. dies sei jedoch, betont Stefan Klotz, keine Maßnahme gegen das Coronavirus, „sondern seit Jahren bei den Verkehrsbetrieben gelebte Praxis.“

In Potsdam gilt weiterhin die unterste Stufe des Notfallplans: „Man versucht alles, damit sich die Erkrankung nicht weiter verbreitet“, erklärt Stadtsprecherin Juliane Güldner. „Bei einem begründeten Verdachtsfall würde der Betroffene in ein Potsdamer Krankenhaus aufgenommen und dort zunächst isoliert werden.“

Im Klinikum ist man „im Falle einer Häufung von Infektionsfällen, aber auch für Krisensituationen gut aufgestellt“, sagt Damaris Hunsmann. Mit Hilfe der so genannten Kohortenisolation soll im Fall eines Massenausbruchs die ausreichende Bettenzahl gewährleistet werden. „Das bedeutet, dass mehrere Patienten, die sich mit dem gleichen Erreger infiziert haben, zusammen auf einem Zimmer liegen“, erklärt Hunsmann. „Auf diese Weise können viel mehr Patienten aufgenommen werden. Unsere Kapazitäten reichen hier aus.“ Zugleich werde die Zentrale Notaufnahme im Bergmann-Klinikum auch nicht von Verdachtspatienten überrannt. „Uns erreichen eher telefonisch Anfragen besorgter Bürger“, sagt Damaris Hunsmann. „Das Patientenklientel in der Notaufnahme hat sich aktuell nicht verändert.“

Schulen belehren Kinder

An die Potsdamer Schulen und , Kitas erging ein Schreiben des Gesundheitsministeriums, demzufolge jeder Verdachts- oder Kontaktfall unverzüglich dem Gesundheitsamt zu melden sei. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche im Rahmen von Belehrungen auf Hygienestandards hingewiesen werden.

Und auch, wenn es gegen das Coronavirus noch keinen Impfstoff gibt, empfiehlt die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts Risikogruppen wie älteren Menschen und Schwangeren auch jetzt, zum Ende der Grippesaison, noch die Influenza-Impfung: Doppelinfektionen und Fehldiagnosen können so vermieden werden. „Wir haben jetzt wegen vereinzelter Anfragen Impfstoff nachbestellt und können das anbieten“, heißt es etwa in einer Hausarztpraxis in der Waldstadt.

Von Saskia Kirf