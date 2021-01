Potsdam

Zuerst die gute Nachricht: Bislang wurde keine der gefährlichen Corona-Mutationen in Potsdam gefunden. Wie das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ auf MAZ-Anfrage mitteilt, gab es in den zuletzt untersuchten 22 Proben positiver Corona-Tests keine Auffälligkeiten.

Doch das Gesundheitsministerium bleibt ebenso wie Stadt und Klinikum in Alarmbereitschaft – es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die offenbar besonders ansteckenden Varianten auch in der Landeshauptstadt auftreten. In Berlin ist das bereits der Fall, am Wochenende ist ein Krankenhaus in Reinickendorf wegen eines Ausbruchs der Corona-Mutation B.1.1.7. abgeriegelt worden. In Potsdam suchen Stadt und Klinikum inzwischen systematisch nach den Virus-Varianten. Doch wie genau läuft die Suche und was passiert, wenn eine der Mutationen gefunden wird?

Anzeige

Wie läuft die Suche nach den Virus-Mutationen in Potsdam ?

Das „ Ernst von Bergmann“ schickt laut Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt in Absprache mit dem Gesundheitsamt wöchentlich 40 bis 50 positive Corona-Proben in zwei spezielle Labore. Dort werden die Proben auf mögliche Virus-Mutationen untersucht. Bisher liegen Ergebnisse einer ersten Stichprobe vor – alle waren negativ.

Was passiert, wenn eine Mutante in Potsdam aktiv ist?

Wenn es ein Einzelbefund ist, werden die Kontakte des Betroffenen genauestens eruiert, erklärt der Sprecher des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. War er auf Reisen? Wo kann die Ansteckung stattgefunden haben – und welche weiteren Ansteckungen sind zu befürchten? Wenn so genannte Infektionscluster auftreten, also beispielsweise ganze Familien oder Büros betroffen sind, werde die Kontaktverfolgung entsprechend erweitert und Quarantäne ausgesprochen, so Hesse.

Besonders dramatisch wären Funde in medizinischen Einrichtungen – also in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sowie in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen: Wenn es – wie nun in Berlin – zu einem Ausbruch einer Virus-Mutation in einem Krankenhaus kommt, wird dieses sofort abgeriegelt, sagt Hesse. „Aufnahmestopp, Besuchsverbot, Verlegungen nur nach strengen Kriterien, komplettes Screening aller Mitarbeiter mit Sequenzierung bei positiven Tests“, zählt Gabriel Hesse auf, „je nach Geschehen müssen für 14 Tage täglich Abstriche bei medizinischem Personal und bei Patienten und Bewohnern durchgeführt werden.“

Lesen Sie auch:

Wird die Virus-Mutation bei einem einzelnen Patienten nachgewiesen, der seit Einlieferung streng isoliert worden ist, müsse auch nicht sofort ein Aufnahmestopp verhängt werden. „Letztlich müssen wir uns den Einzelfall genau anschauen“, sagt Hesse, „diese Virus-Mutationen sind für uns alle neu.“

Auch für die Bildungseinrichtungen wären Ansteckungen mit einer der neuen Corona-Varianten allerdings dramatisch: Mindestens die direkten Kontaktpersonen, also Kitagruppe oder Schulklasse, möglicherweise aber auch ganze Einrichtungen kommen laut Hesse in Quarantäne, acht Tests in 16 Tagen seien in solchen Fällen für alle Kontaktpersonen vorgesehen.

Was ändert sich durch die drohende Ausbreitung der Virus-Mutationen im Klinikum?

Weniger, als man zunächst annehmen würde. „Sollten sich bei positiven Sars-Cov-2-Proben von Mitarbeitenden oder stationären Patienten Mutationen nachweisen lassen, ändert sich erst einmal nichts am üblichen Prozedere, denn: positiv bleibt positiv“, sagt Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann. Sie verweist auf das bestehende Hygienekonzept, zu dem auch ein strenges Abstrichmanagement für Patienten und Mitarbeiter gehöre.

Lesen Sie auch:

Sollte es dennoch zu einem Ausbruch im Klinikum kommen, greife das übliche Prozedere mit Testungen, Quarantäne und vorbeugenden Maßnahmen wie Mundspülungen sowie ein Verlege- beziehungsweise Aufnahmestopp in den betroffenen Bereichen. „Diffusen, stationsübergreifenden Ausbrüchen konnten wir so bislang zuvorkommen“, so Damaris Hunsmann. Die Hoffnung, dass dies so bleibt, ist hoch – was auch an der Impfquote der Mitarbeiterschaft liegt. Mehr als zwei Drittel der Bergmann-Kräfte sind bereits geimpft.

Wie bereitet sich die Stadt Potsdam auf die Ausbreitung der Virus-Mutationen vor?

Die„Arbeitsgruppe Szenario“ – darin vertreten sind beide Kliniken, Feuerwehr und Gesundheitsamt – spielen derzeit durch, „wie sich eine mutierte und wohl wesentlich ansteckendere Virusvariante lokal und regional ausbreiten könnte“, erklärt Stadtsprecher Jan Brunzlow. Daraus abzuleiten seien „gegebenenfalls die entsprechenden wirksamen Maßnahmen“.

Die angekündigten Lockerungen – darunter auch die Öffnung der Kitas Anfang Februar – stehen laut Stadt unter dem „Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen weiter abnimmt und keine der gefährlicheren Virusvarianten nachgewiesen worden sind“.

Von Saskia Kirf und Anna Sprockhoff