So ist Potsdam auf das Coronavirus vorbereitet

Medizinische Gesichtsmasken sind ausverkauft, ebenso Desinfektionsmittel. Die Bahn bereitet sich auf den Ernstfall vor: Das gefürchtete Coronavirus ist in Deutschland angekommen, in mehreren Bundesländern gibt es mittlerweile Fälle, Dutzende Menschen stehen unter Quarantäne, um eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit zu erschweren. Auch in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam sind die Verantwortlichen wachsam. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Gibt es schon Fälle in Potsdam ?

Nein. Obwohl das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum die wichtigste Anlaufstelle für Verdachtsfälle aus Potsdam und den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland ist, hat sich bisher kein Verdacht bestätigt. „Die Landeshauptstadt ist gut vorbereitet und beobachtet die aktuelle Entwicklung mit erhöhter Aufmerksamkeit“, sagt Rathaussprecherin Juliane Güldner. Wie viele Verdachtsfälle es genau gab, kann sie aber auch nicht sagen: Es besteht keine Meldepflicht an die Gesundheitsämter.

Wie schätzt die Stadtverwaltung die Lage ein?

„Momentan sind wir in der untersten Stufe, der Stufe eins des Pandemieplans“, erklärt Juliane Güldner, „dem sogenannten Containment, also dem Eindämmen.“ Das bedeutet, man versucht alles, damit sich die Erkrankung nicht weiter ausbreitet. „Im Krisenfall würden alle Maßnahmen dann über einen Krisenstab koordiniert, entsprechend der Vorgaben aus dem Pandemieplan.“ In erster Linie geht es zurzeit also darum, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Welche Symptome sind verdächtig?

Das Robert-Koch-Institut definiert den Coronavirus-Verdacht folgendermaßen: unspezifische Allgemeinsymptome, also etwa Husten und Fieber, oder akute Atemwegs-Symptome UND Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall in den 14 Tagen zuvor sowie Atemwegserkrankungen und Aufenthalt in einem Risikogebiet in den vergangenen zwei Wochen.

Die Anzahl der Risikogebiete wird indes immer größer, neben China, japan, Korea und Iran gehört auch Italien dazu. Die deutschen Coronavirus-Fälle wurden in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern entdeckt, auch in Hessen wurden erkrankte Heimkehrer aus dem chinesischen Wuhan behandelt, in Berlin hingegen waren alle unter Quarantäne gestellten Reisenden gesund.

Was passiert, wenn ich ein Verdachtsfall bin?

Bei einem begründeten Verdachtsfall würde der Betroffene in ein Potsdamer Krankenhaus aufgenommen und dort zunächst isoliert werden. Parallel würde eine Laboruntersuchung zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer Erkrankung an dem Corona-Virus durchgeführt werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste der Betroffene weiter im Krankenhaus oder, nach Abklingen seiner Symptome, auch zu Hause isoliert werden. Falls keine ansteckende Erkrankung vorliegt, wird die Isolation gleich nach Vorliegen der Testergebnisse aufgehoben.

Kann Potsdam bei Infektionen abgeriegelt werden?

Theoretisch ist das möglich. Aber Rathaussprecherin Juliane Güldner beruhigt: „Momentan ist die Abriegelung von einzelnen Stadtteilen in keinster Weise Thema oder angedacht. Davon sind wir meilenweit entfernt.“

Kann die Schule oder Kita meiner Kinder geschlossen werden?

Ob und wann Kitas, Schulen oder Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen werden, ist eine Entscheidung des Verwaltungsstabs in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. „Das hängt in erster Linie von der Dynamik der Entwicklung der Erkrankung ab. Schließen ist das letzte Mittel um die Infektionskette zu unterbrechen und um die, die noch nicht erkrankt sind, zu schützen“, sagt Juliane Güldner. Das Gesundheitsamt könne Einrichtungen auch schließen, allerdings nur, wenn so viele Erkrankungen zutage treten, dass es keine andere Lösung mehr gibt. „Dies ist allerdings aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich“, so die Sprecherin.

Bleibt das Rathaus geöffnet?

Nach aktuellem Wissensstand ist eine Einschränkung der Sprech- und Servicezeiten von Bürgerservice, Jugendamt, Zulassungsstelle und anderen Einrichtungen nicht notwendig. „Es wird bedarfsgerecht nach Lageentwicklung entschieden“, so die Sprecherin.

