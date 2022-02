Potsdam

Entlastet der Blick in die Kanalisation demnächst die Gesundheitsämter und macht Testzentren überflüssig? Das Abwasser von Potsdam soll künftig regelmäßig auf das Coronavirus untersucht werden.

Die Landeshauptstadt ist einer von 20 Standorten, an denen ein deutschlandweites Pilotprojekt durchgeführt wird, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. 119 Städte hatten sich für das Projekt beworben.

Andere Länder sind schon weiter

Zu den weiteren Städten gehören etwa Berlin, Stuttgart, Tübingen, Bremen, Rostock und Jena. Die gewählten Standorte unterscheiden sich in der Größe ihres Einzugsgebiets und somit der Anzahl an erfassten Einwohnern, hieß es. Außerdem variiere der Einfluss von Touristen und Pendlern zwischen den Standorten. Es sei geplant, weitere 20 Standorte zu fördern.

Die Untersuchung von Abwasser auf Coronaviren ist an nicht neu, sie wird in anderen Ländern schon länger praktiziert. In New York wurde dabei gerade offenbar eine neue Virus-Mutation entdeckt. Seit anderthalb Jahren untersuchen Forscher schon das New Yorker Abwasser auf Virus-Rückstände.

RNA-Schnipsel im Klo

„Aus gesundheitspolitischer Sicht hat das Monitoring das Potenzial, sich zu einem zentralen Baustein der Früherkennung und Überwachung von pandemischen Erregern weiterzuentwickeln“, erklärte Sabine Dittmar, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium.

Auf die ergänzende Überwachung des Abwassers setzten die beteiligten Ministerien „große Hoffnungen“, sagte die SPD-Politikerin. „Eine Toilette benutzen wir alle, und zwar mehrmals am Tag. Viren und RNA-Schnipsel werden ausgeschieden und können durch die moderne Diagnostik detektiert werden.“ Die Stuhl-Ausscheidungen würden recht zuverlässige Anhaltspunkte auf die Entwicklung der Inzidenz, also der Neuinfektionen mit dem Coronavirus, liefern.

Mit reichlicher Verspätung erfüllt sich damit eine Forderung, die die FPD in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung schon vor einem Jahr erhoben hat. Damals war der Vorschlag abgelehnt worden. Das bundesweite Pilotprojekt wird vom Bund mit Hilfe von EU-Mitteln gefördert.

Von Torsten Gellner/dpa