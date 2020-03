Coronavirus: Potsdamer Studentin organisiert Hilfe via Facebook

Potsdam

Eigentlich steckt Jessica König (23) gerade mitten im Praxissemester für ihr Lehramtsstudium, doch das SARS-COV19-Virus hat ihr unerwartete Freizeit verschafft. Die Studentin will diese Zeit nutzen und organisiert in ihrer Facebook-Gruppe „Quarantänehilfe Potsdam“ die Menschen, die sich in Zeiten des Corona-Wahnsinns um andere kümmern wollen: Lebensmittel an diejenigen liefern, die ihre Wohnungen nicht verlassen können oder dürfen, Online-Nachhilfe für Abiturienten geben oder Hunde von den isolierten Personen ausführen sind nur einige der Ideen, die die Potsdamer haben. Mehr als 700 Freiwillige sind schon in der Gruppe Mitglied. Bislang haben sie Infoflyer für die Potsdamer in diverse Sprachen übersetzt und sortieren jetzt die Ideen.

Wie bist du auf die Idee mit der Gruppe gekommen?

Die Idee kam mir, als ich beim Einkaufen eine Dame getroffen habe, die zur Verkäuferin meinte, dass ihr Einkauf nicht für sie selbst, sondern für jemanden in Quarantäne ist. Daraufhin dachte ich natürlich sofort an alle, die vielleicht niemanden haben, der ihnen in so einem Fall Essen bringen kann.

Was hoffst Du zu bewirken?

Ich hoffe, dass wir im Fall der Fälle bereits gut vernetzt sind und so schnelle Hilfe möglich ist. Insbesondere der soziale Aspekt ist mir hierbei wichtig. Es geht mir darum Menschen mit ihrer Angst nicht alleine zu lassen.

Welche Angebote gibt es bisher?

Bisher gibt es Angebote zum einkaufen gehen, Tiere ausführen, Telefonate führen, Kinder betreuen und auch Unterhaltungsmedien ausleihen.

Hast Du keine Angst vor einer Ansteckung?

Natürlich habe ich auch Respekt vor dem Ganzen, aber wir werden notwendige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Bei Einkäufen wird entsprechendes Geld möglichst online überwiesen oder desinfiziert. Zu Tieren wird kein zu enger Kontakt gehalten und auch die Medien werden bei Rückgabe desinfiziert.

Haben sich schon Menschen bei Euch gemeldet, die Hilfe brauchen?

Bisher haben sich noch keine Menschen bei uns gemeldet, die momentan tatsächlich Hilfe brauchen. Jedoch gibt es ein paar Menschen, die bereits angekündigt haben im Fall einer Quarantäne Hilfe beanspruchen zu müssen.

