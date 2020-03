Potsdam

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) will seine Fahrer besser vor dem Coronavirus schützen. Deshalb ändert er die Regeln zum Einsteigen in die Busse:

1. Freie Türwahl: Die obligatorische Ticketkontrolle durch den Fahrer fällt weg, damit auch die Pflicht, vorn in den Bus einzusteigen. Stattdessen dürfen Fahrgäste nun an allen Türen einsteigen.

2. Sicherheitsabstand: Nur eine Hälfte der Tür beim Fahrer öffnet sich. Der Bereich zum Fahrer ist mit Flatterband abgesperrt, um einen Sicherheitsabstand zu gewährleisten.

3. Desinfektion: Die ViP wird in den kommenden Tagen damit beginnen, die Tagesreinigung aller Straßenbahnen und Busse um die Desinfektion aller Haltestangen und sonstigen Kontaktflächen zu erweitern. Das hängt von der Verfügbarkeit von Desinfektionsmittel und von den Kapazitäten der Reinigungsfirmen ab.

Die Maßnahme erfolge in Abstimmung mit den anderen brandenburgischen Verkehrsunternehmen und entsprechend den Empfehlungen des bundesweit tätigen Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, teilt der ViP mit.

Fahrkarten können weiterhin an Automaten in den Bussen erworben werden.

Von Alexander Engels