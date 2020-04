Erneut zwei Corona-Tote, 900 Menschen in Isolation

Potsdam

In der Landeshauptstadt Potsdam sind in der Corona-Krise erneut Todesopfer zu beklagen: Laut Stadt sind in den vergangenen 24 Stunden zwei weitere Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, in Potsdamer Kliniken gestorben: im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ein 81-jähriger Patient aus Berlin mit schweren Vorerkrankungen, im St. Josefs- Krankenhaus der Alexianer eine ebenfalls vorerkrankte 81-jährige Frau aus dem Potsdamer Umland. Damit steigt die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, auf 46 – 28 von ihnen waren Potsdamerinnen und Potsdamer.

Auch die Zahl mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer steigt weiter. Sie liegt laut Stadt inzwischen bei 480. Insgesamt 900 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

In den Potsdamer Kliniken werden derzeit 119 Menschen stationär behandelt. 79 von ihnen liegen im Klinikum „ Ernst von Bergman“, davon 63 auf der Covid-Normalstation und 16 auf der Intensivstation, davon zwölf beatmet. Im St. Josefs-Krankenhaus sind es 40 Patientinnen und Patienten, davon 39 auf der Covid-Normalstation und einer auf der Intensivstation.

