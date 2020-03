Potsdam

Nach dem ersten bestätigten Fall des Coronavirus in Brandenburg klärt das städtische Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum über Verhaltensregeln auf. Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann sagt, die Potsdamer sollten weiterhin vor allem Ruhe bewahren.

>> Lesen Sie hier den Newsblog zum Coronavirus im Brandenburg

Schon am vergangenen Freitag habe das Krankenhaus eine zentrale Untersuchungsstation für Covid19-Verdachtsfälle eingerichtet. „Ziel der separaten Einheit ist es, die Notaufnahmen und Hausarztpraxen zu entlasten sowie Kontakte zwischen möglicherweise Infizierten und Nichtinfizierten auszuschließen. Das Konzept hat sich bisher gut etabliert“, sagt Damaris Hunsmann. Falls ein Potsdamer den Verdacht habe, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, empfiehlt die Klinik-Sprecherin ein geordnetes Vorgehen.

Nicht direkt ins Krankenhaus

„Niemand sollte einfach in die Rettungsstelle gehen, wenn er glaubt, erkrankt zu sein.“ Stattdessen sei bei einem guten Allgemeinzustand zunächst das Gesundheitsamt zu informieren und das weitere Handeln gemeinsam abzusprechen. „Wenn es den Menschen nicht so gut geht, ist wie bei jeder anderen ansteckenden Krankheit auch zunächst der Hausarzt der Ansprechpartner“, sagt Damaris Hunsmann. Patienten sollten die Praxis am Telefon informieren, wenn ein Coronaverdacht bestehe, so dass sie nicht im vollen Wartezimmer sitzen müssten. „Die Hausärzte können den Test auf den Coronavirus durchführen“, betont Hunsmann. Wenn ein Patient aber schwere Symptome zeige, sei der Rettungsdienst die richtige Wahl.

Ein ernsthafter Verdacht auf das Coronavirus liegt vor, wenn ein Mensch Kontakt zu einem nachgewiesenen Fall hat oder gerade in einer Risikoregion war. Darüber und über alle neuen Entwicklungen informieren das Robert-Koch-Institut und das Gesundheitsministerium fortlaufend auf ihren Homepages.

Test wird in Berlin ausgewertet – das kann dauern

Die Diagnostik der Corona-Tests erfolgt, wenn sie im Bergmann-Klinikum gemacht wurden, in der Berliner Charité. Auch das ist ein normales Vorgehen, das Krankenhaus führt nicht alle Labortests selbst durch. Bis zur Diagnose kann einige Zeit vergehen. Patienten, die nicht schwer erkrankt sind, können in dieser Zeit nach Hause geschickt werden, sagt Damaris Hunsmann. „Da reden wir dann von der häuslichen Isolation, um eventuelle Ansteckungswege zu unterbinden“, sagt sie. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus sei bei symptomfreien Patienten nicht sinnvoll.

Damaris Hunsmann appelliert an die Vernunft der Potsdamer: „Wir schützen uns und unsere Mitmenschen“, sagt sie. „Die Eigenverantwortung zählt, und zwar nicht nur bei Corona.“ So sollten die Menschen Hygieneregeln beachten – regelmäßig und gründlich Hände waschen, in die Armbeuge husten. „Und zu Hause bleiben, wenn man krank ist“, sagt die Sprecherin des Bergmann-Klinikums.

>> Lesen Sie hier alle Neuigkeiten zum Coronavirus

Von Saskia Kirf