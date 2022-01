Potsdam

Die Omikron-Welle rollt und schon löst eine neue Variante Sorgen bei Wissenschaftlern rund um die Welt aus: Dänemark warnt vor der Omikron-Untervariante BA.2 – sie macht dort inzwischen 45 Prozent der Infektionen aus. Auch in Großbritannien, in Schweden, Indien und Singapur ist BA.2 auf dem Vormarsch. In Deutschland ist der Subtyp laut Robert-Koch-Institut (RKI) ebenfalls bereits aufgetreten. – Und wie sieht es in der Landeshauptstadt Potsdam aus?

Potsdamer Bergmann-Klinikum ist BA.2 auf der Spur

Das Labor am kommunalen Ernst-von-Bergmann-Klinikum kann Virusvarianten identifizieren. Über die dort eingesetzte Vollgenomsequenzierung seien sämtliche Varianten nachzuweisen, teilt Pressesprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Anfrage mit – auch BA.2 könne man so auf die Spur kommen. Allerdings: „Diese Variante ist bislang noch nicht in unserem Labor nachgewiesen worden.“

Die Experten des Klinikums beobachten laut Damaris Hunsmann die aktuellen Veröffentlichungen zum Coronavirus und auch zu BA.2 tagesaktuell. „Weitere, darüber hinausgehende Informationen liegen auch uns noch nicht vor. Gerne verweisen wir auch auf den RKI Wochenbericht.“ Das Robert-Koch-Institut schätzt die Lage derzeit so ein: Fast alle bisher in Deutschland nachgewiesenen Infektionen mit Omikron seien der Sublinie BA.1 zugeordnet worden. „Weiterhin ist bisher keine starke Zunahme des Anteils von BA.2 unter allen Omikron-Nachweisen, wie in anderen Ländern geschehen, zu beobachten.“ Generell müsse man für die Sublinien aber dieselben besorgniserregenden Erregereigenschaften wie für die Elternlinie annehmen.

Potsdam ist seit beinahe zwei Wochen Corona-Hotspot

In Potsdam waren zuletzt 614 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 21.079 Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt erfasst worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und liegt nunmehr bei 1783. Seit elf Tagen ist Potsdam ein Corona-Hotspot – also eine Region mit einer Inzidenz jenseits des kritischen Werts von 750, ab dem strengere Regeln in Kraft treten.

In den Potsdamer-Krankenhäusern werden aktuell 54 Menschen mit einer Covid-19-Infektion behandelt – das sind fünf mehr als am Tag zuvor, im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Aktuell müssen fünf Personen intensivmedizinisch behandelt werden – alle liegen im Bergmann-Klinikum, wo auch der Großteil der Covid-19-Patienten betreut wird. Der älteste Patient auf der eigens eingerichteten Corona-Station ist laut Pressesprecherin 98 Jahre, der jüngste 27.

Von Nadine Fabian