Potsdamer Risikoforscher zum Coronavirus: „An der Angst der Bürger sind viele interessiert“

Leere Supermarktregale, ausverkaufte Desinfektions-Mittel, abgesagte Veranstaltungen: Die Angst vor dem Coronavirus und den Folgen wächst – doch wie groß ist die Gefahr wirklich? Prof. Dr. Gerd Gigerenzer ist mit seinem Harding-Zentrum für Risikokompetenz Anfang des Jahres vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin an die Uni Potsdam gewechselt. Im Interview spricht der Risikoforscher über das neuartige Coronavirus, irrationale Ängste und den Urmenschen in uns.

Herr Gigerenzer, reichen Sie zur Begrüßung noch die Hand?

Gerd Gigerenzer: Ja, ich gebe die Hand, wasche mir allerdings deutlich häufiger die Hände als früher.

Die Angst vor dem Corona-Virus lässt also auch Sie nicht kalt?

Ich habe keine Angst. Aber ich bin sensibilisiert und tue, was wir im Moment eben tun können. Wir sollten zumindest versuchen, eine Verbreitung zu verhindern. Und das heißt unter anderem: Wir sollten uns häufig die Hände waschen.

Risikoforscher Prof. Dr. Gerd Gigerenzer. Quelle: Arne Sattler

Am Montag ist zum ersten Mal ein Corona-Fall in Brandenburg bestätigt worden. Was löst so eine Nachricht in der ohnehin schon verunsicherten Bevölkerung aus?

Sicherlich verstärkt es die Angst. Doch gerade in diesen Momenten ist es wichtig, sich klarzumachen, was wir wissen, was wir nicht wissen und was wir tun sollten. Wir wissen bisher, dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben, der mäßige Formen von Erkrankungen schafft. Die meisten Menschen sind nach einigen Tagen wieder gesund. Nach allem, was wir heute wissen, wird die normale Grippe mehr Menschenleben kosten als der Coronavirus. In Deutschland hatten wir vor zwei Jahren Schätzungen zufolge 25.000 Grippe-Tote – deutlich mehr als die bisherigen Corona-Toten weltweit.

Wir sollten uns also eher vor anderen Dingen als Corona fürchten. Wovor fürchten Sie sich denn?

Wenn ich Auto fahre, habe ich Angst vor anderen Autofahrern, die während des Fahrens in ihr Handy tippen, lesen oder Videos anschauen. In Deutschland stirbt geschätzt täglich ein Mensch durch Autofahrer, die einfach nicht aufpassen oder sich ablenken lassen. Das macht mir Angst. Man weiß nicht, wie sich der Coronavirus weiterentwickeln wird, aber von einer solchen Dimension ist er weit weg.

Und trotzdem ist die Angst da, kaufen die Menschen die Supermärkte und Desinfektionsmittelvorräte leer. Warum gelingt uns da nicht mehr Gelassenheit?

Da gibt es einen psychologischen Mechanismus, die sogenannte Angst vor Schockrisiken. Ein Schockrisiko ist eine Situation, in der viele Menschen in einem kurzen Zeitintervall sterben könnten. Bei einem Flugzeugabsturz zum Beispiel, bei einem Anschlag wie am 11. September 2001 oder auch bei Krankheitswellen wie SARS, Vogelgrippe in Deutschland oder Rinderwahnsinn. Diese Risiken lösen sehr schnell sehr große Ängste in den Menschen aus. Es ist dagegen sehr schwer, Angst in uns auszulösen vor Situationen, in denen Menschen verteilt über das Jahr sterben – auch wenn dabei viel mehr Menschen sterben.

Warum ist das so? Warum entwickeln wir so irrationale Ängste?

Es gibt dazu eine Hypothese, die besagt, dass in der Menschheitsgeschichte, als unsere Vorfahren noch in kleinen Gruppen umherzogen, der plötzliche Tod eines Teils der Gruppe das Überleben des anderen Teils gefährdete. Man hatte also große Angst davor, dass viele Mitglieder der Gruppe auf einmal ums Leben kommen. Wenn dagegen alle paar Jahre einer starb, war das nicht so dramatisch. Doch diese Abhängigkeit von kleinen Gruppen ist heute eben nicht mehr aktuell. Dennoch kann man diese Angst nach wie vor sehr leicht auslösen.

Was braucht es denn, um diese Angst auszulösen?

Es ist vor allem die Berichterstattung, die Angst schürt, wobei die Journalisten heute vorsichtiger sind als noch zur Zeit der Schweinegrippe. Man redet jetzt nicht mehr davon, dass zwei Milliarden Menschen infiziert werden könnten. Dennoch berichten die Medien täglich über Corona. Und das verunsichert natürlich die Menschen, die denken, dass es eine große Gefahr sein muss, wenn es täglich einen so großen Raum in der Berichterstattung einnimmt.

Da muss ich widersprechen. Nicht nur die Medien berichten, auch das Robert-Koch-Institut gibt fast täglich ein Update zur Situation und appelliert dabei durchaus deutlich an die Bürger, dass es auf jeden einzelnen ankommt. Da fühlt man sich schon in die Pflicht genommen.

Das Robert-Koch-Institut informiert aus meiner Sicht vorbildlich. Und es macht auch klar, wie ungewiss die Situation ist. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht und gerade das ist auch eine Chance, wieder zu lernen mit einer ungewissen Welt vernünftig umzugehen – entspannt und informiert anstatt in Angst.

Haben wir das denn verlernt?

Oft schon. Denken Sie mal zurück an Schweinegrippe und Vogelgrippe, Rinderwahnsinn, was haben wir uns gefürchtet in ein saftiges Steak zu beißen. Es wurden zigtausend Kühe ums Leben gebracht, der Wirtschaftsschaden war massiv genau wie heute. Und am Ende sind in ganz Europa innerhalb von zehn Jahren geschätzt 150 Menschen an den Folgen des Rinderwahnsinns gestorben. Wissen Sie, an welcher anderen Todesursache im gleichen Zeitraum in ganz Europa genauso viel Menschen gestorben sind? Am Trinken von parfümierten Lampenöl. Das sieht so aus und riecht wie Limonade und die Behörden haben über Jahre vergeblich versucht, Warnhinweise auf den Flaschen durchzusetzen. Doch anders als der Rinderwahnsinn war das eben kein Schockrisiko. Das wäre es gewesen, wenn 150 Kinder an einem Tag am Lampenöl gestorben wären.

Es kann aber auch sein, dass es mit dem Corona-Virus für uns nicht so glimpflich ausgeht wie mit dem Rinderwahnsinn.

Das kann sein, ja. Aber es sieht gerade nicht so aus.

Und doch werden die Fälle zunehmen, wird die Krankheit näher an jeden einzelnen heranrücken. Wie soll man da gelassen bleiben?

Man sollte sich informieren. Das Risiko ins Verhältnis setzen und sich keine Angst machen lassen. Es ist ja auch ein Geschäft mit der Angst, denn an der Angst der Bürger sind viele interessiert. Ängstliche Bürger lassen sich besser regieren, ängstliche Bürger lassen sich leichter verleiten, Dinge zu kaufen, die ihnen angeblich helfen. Und die Angst der Bürger setzt Politiker unter Druck zu handeln – und gegebenenfalls Steuergeld zu verbrennen. Denken Sie an die Schweinegrippe, damals sind Millionen für das Mittel Tamiflu zur Behandlung von Grippe ausgegeben worden, ohne dass nachgewiesen war, dass Tamiflu gegen die schweren Verläufe der Schweinegrippe hilft. Am Ende ist das Tamiflu dann verbrannt worden – und mit ihm das Steuergeld.

Aber das Risiko bleibt.

Ja, man muss auch erkennen, dass nichts sicher ist in dieser Welt. Grippeschutzimpfungen können Leben retten, sind aber kein hundertprozentiger Schutz. Wir müssen einfach lernen mit Ungewissheit zu leben – und wir müssen auch verstehen, dass Unsicherheit unser Lebensblut ist. Stellen Sie sich vor, wir hätten die Glaskugel, um die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen zu können. Wie langweilig wäre unser Leben? Sie würden wissen, wann Sie sterben. Ob Ihre Ehe geschieden wird oder nicht. Es wäre nichts mehr überraschend. Sie würden sich nicht mehr freuen, Sie würden nicht mehr enttäuscht sein, die ganzen Emotionen wären nicht mehr notwendig. Das Leben wäre so interessant wie das Telefonbuch vom letzten Jahr.

Und trotzdem geben Sie uns zum Abschied noch drei Tipps gegen die Corona-Angst mit auf den Weg.

Waschen Sie Ihre Hände so oft Sie können. Lüften Sie. Lesen Sie, was das Robert-Koch-Institut berichtet und vor allem: Entspannen Sie sich. Es gibt keinen Grund zur Panik.

Gerd Gigerenzer und das Harding-Zentrum für Risikokompetenz Prof. Dr. Gerd Gigerenzer ist Psychologe und Autor zahlreicher Bücher, darunter „Bauchentscheidungen“ und „Das Einmaleins der Skepsis“, die jeweils zum „Wissenschaftsbuch des Jahres“ (2007 und 2002) gekürt wurden. Er war Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und hat das Harding-Zentrum für Risikokompetenz gegründet, das zum Jahresbeginn aus Berlin an die Universität Potsdam gewechselt ist. Die Forschung am Harding-Zentrum steht für Aufklärung, für die verständliche Aufbereitung von Fakten und für die Entwicklung analoger und digitaler Werkzeuge, die dabei helfen, informierte und effiziente Gesundheits- und Verbraucherentscheidungen zu treffen.

Von Anna Sprockhoff