Potsdams Stadtleben in Zeiten von Corona

Die meisten öffentlichen Einrichtungen in Potsdam sind schon geschlossen, Schulen und Kitas schließen nächste Woche, Experten raten, soziale Kontakte so weit wie möglich einzustellen. Das Coronavirus verändert derzeit unser Leben – und auch das Bild der Stadt.

An vielen Orten, wo am Wochenende normalerweise reges Treiben herrscht, war es am Sonnabend leer. Das Street-Food-Festival am Lustgarten – abgesagt. Museen, Schlösser, Schwimmbäder –geschlossen. Die Krankenhäuser weisen auf Einschränkungen für Besucher hin. Dafür nutzten viele Potsdamer das schöne Wetter am Samstag und verbrachten Zeit an der frischen Luft.

Kneipen, Restaurants und Bars haben in der Stadt zwar größtenteils noch geöffnet, viele Betreiber spüren aber schon einen deutlichen Besucherrückgang, manche bangen bereits um ihre Existenz.

