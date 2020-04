Unterkunft für Geflüchtete in Potsdam unter Quarantäne

Potsdam

Alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Zeppelinstraße in Potsdam müssen in Quarantäne. Grund dafür ist eine siebenköpfige Familie, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das bestätigte die Beigeordnete für Gesundheit, Soziales und Ordnung Brigitte Meier ( SPD) der MAZ bei der Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Coronakrise. Die Quarantäne konnte nur mithilfe des Wachschutzes und der Polizei durchgesetzt werden.

Die Mutter der Familie ist Mitarbeiterin am Ernst-von-Bergmann-Klinikum, in dem sich aktuell Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 häuften. Dort ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, in dessen Mittelpunkt Ärzte des Klinikums stehen.

Anzeige

Die Familie in der Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße lebt auf einer Etage und konnte laut Meier gut isoliert werden. „Da es aber in den letzten Tagen in der Einrichtung außerordentlich viel Kontakt untereinander gab, hat man das ganze Haus unter Quarantäne gestellt“, sagt Meier.

Dabei gab es laut Meier eine Eskalation, „weil die Bewohner sich nicht an die Quarantäne halten wollten“. Weil der Wachschutz überfordert war, sei die Polizei dazugeholt worden. Diese wartete bis weitere Wachkräfte für die Unterkunft eingetroffen waren.

Die linke Szene in Potsdam hätte das missbilligt, sagt Meier. Dennoch sei es aus ihrer Sicht ein friedlicher Ablauf gewesen. „Das könnte in Zukunft aber noch öfter passieren, deswegen überlegen wir, wie wir den Wachschutz verstärken oder sozialpädagogisch verstärken“, sagt Meier.

Mehr zum Thema:

Von Saskia Kirf und Jan Russezki