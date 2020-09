Potsdam

In den vergangenen 24 Stunden wurden keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam gemeldet. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt daher weiterhin bei 752. In den vergangenen sieben Tagen in Potsdam bei 16 Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Insgesamt 667 Personen gelten in Potsdam als genesen. 114 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) und im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Von MAZonline