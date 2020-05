CDU will Corona-Bonus für alle Potsdamer Krankenhäuser

Potsdam

Nach dem Klinikum Ernst von Bergmann sollen auch die Mitarbeiter der anderen Potsdamer Krankenhäuser mit einer Bonuszahlung für ihren Einsatz in der Corona-Krise gewürdigt werden. Das will die CDU-Fraktion in der Stadtverdnetenversammlung am 3. Juni beantragen. Der Antrag wurde in der Fraktionssitzung am Montagabend beschlossen.

Demnach soll der Oberbürgermeister alle Möglichkeiten einer „Mittelbereitstellung für Bonuszahlungen durch das Land und den Bund“ prüfen. Alternativ soll ein Bonusprogramm aus Sachleistungen und Ermäßigungen vom städtischen Unternehmen geprüft werden, dessen finanzieller Wert den Bonuszahlungen der Stadt an die Mitarbeiter des Bergmann-Klinikums entspricht.

Ein erneuter finanzieller Zuschuss der Stadt ist in dem Antrag nicht vorgesehen. Das Klinikum selbst soll laut CDU-Antrag „aufgrund vorheriger Beschlusslagen nicht erneut berücksichtigt werden“.

Der CDU-Antrag bezieht sich auf den am 6. Mai von den Stadtverordneten verabschiedeten Beschluss, nach dem alle Mitarbeiter der Potsdamer Gesellschaften des Ernst-von-Bergmann-Klinikums für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie eine Prämie von jeweils 500 Euro bekommen. Finanziert wird der Aufwand von geschätzt 900.000 Euro über Rücklagen der Stadt.

Wie berichtet, sorgt die alleinige Berücksichtigung der städtischen Klinik für Frust in den anderen Potsdamer Häusern. Kritik äußerten am Montag in der MAZ unter anderem die Ärztliche Direktorin des St. Josefs-Krankenhauses Gesine Dürr, nach deren Einschätzung die Mitarbeiter „unheimlich enttäuscht“ seien, und der Regional-Geschäftsführer der Alexianer Oliver Pommerenke, der sagte: Die „einseitige Berücksichtigung der Stadt“ komme „bei unseren Mitarbeitern ganz, ganz schlecht an“.

In der Begründung des CDU-Antrags heißt es, neben den Mitarbeitern des Klinikums Ernst von Bergmann hätten „auch weitere Potsdamer Krankenhäuser hervorragende Arbeit in dieser herausfordernden Zeit geleitet“. Der Verlegungs- und Aufnahmestopp des städtischen Klinikums habe zu „Mehrbelastungen anderer Potsdamer Krankenhäuser geführt“.

Deren geleistete Arbeit müsse „ebenso entsprechend honoriert werden“. Da die Corona-Pandemie auf absehbare Zeit nicht eingedämmt sei, werde das städtische Klinikum auch weiterhin „auf die Solidarität der anderen Potsdamer Krankenhäuser und vor allem auf die der Mitarbeiter“ angewiesen sein.

Daraus resultierend könne eine Ungleichbehandlung der Beschäftigten der Potsdamer Krankenhäuser „demotivierend und somit kontraproduktiv für die Versorgungssicherheit der Potsdamer Bürger sein.

Eine erste Kritik an der alleinigen Berücksichtigung der Mitarbeiter des Bergmann-Klinikums war in der Debatte des von SPD, Grünen und Linken eingebrachte Antrags auf Zahlung einer Prämie von der FDP gekommen. Deren Fraktionschef Björn Teuteberg hatte im Finanzausschuss und später noch einmal in der Stadtverordnetenversammlung gefragt, warum die Mitarbeiter der anderen Potsdamer Häuser nicht in gleicher Weise gewürdigt würden.

Von Volker Oelschläger