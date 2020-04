Corona-Pandemie bremst Klinikums-Begehren

Innenstadt

Die Bürgerbegehren für eine faire Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ werden möglicherweise durch die Corona-Pandemie ausgebremst.

Noch sei „nicht absehbar, wann die Prüfung der beiden Bürgerbegehren zur Klinikgruppe Ernst-von-Bergmann abgeschlossen sein wird“, sagte Martin Burmester vom Innenministerium auf MAZ-Anfrage, „da für beide Begehren noch nicht alle für die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen vorliegen“. Laut Sprecher ist „auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Bearbeitung aufgrund der Pandemielage verzögern wird“.

Das Bürgerbegehren für Bezahlung nach Tarif ist von den Stadtverordneten am 29. Januar per Feststellungsbeschluss zur rechtlichen Prüfung an das Innenministerum weitergegeben worden. Das zweite Bürgerbegehren folgte am 4. März. Mit insgesamt rund 35.000 Unterschriften brach das Doppelbegehren für Potsdam die Rekorde.

Noch allerdings ist offen, wann es zum Abschluss kommt. Das Innenministerium hatte auf MAZ-Anfrage beizeiten signalisiert, dass die nötigen Prüfungen „umfassend“ seien, weil „zahlreiche rechtliche und finanzielle Fragen geklärt“ werden müssten.

Beteiligt seien „nicht nur mehrere Referate des Innenministeriums, möglicherweise sind auch noch Stellungnahmen anderer Ministerien der Landesregierung einzuholen“. Kritik der Initiatoren am langen Prozedere hatte das Ministerium zurück gewiesen.

Kompliziert ist die Lage nicht nur durch den Gegenstand der Begehren. Hinzu kommt, dass das Verfahren für das Innenministerium insgesamt neu ist. Es ist als Kommunalaufsicht erstmals mit der Prüfung solcher Begehren beauftragt. Bis 2018 lag die Zuständigkeit dafür bei den Kommunen selbst. Erst durch eine Gesetzesänderung wurde die Zuständigkeit ans Land delegiert.

Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke), der als innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion maßgeblich an der Änderung mitgewirkt hatte, bezeichnet es rückblickend als „Manko“, dass das Gesetz eine „unverzügliche Entscheidung“ durch das Ministerium nach eingehender Prüfung vorschreibt, ohne Fristen zu setzen.

Allerdings müsse die Entscheidung „gerichtsfest“ sein, sagte er am Montag. Bekanntlich hat die Kommune ebenso wie die Initiatoren die Möglichkeit, das Prüf-Ergebnis juristisch anzufechten, bevor es mit der Abstimmung durch die Stadtverordneten in die nächste Runde geht.

Wahrscheinlich ist, dass zumindest die zeitliche Vorgabe des ersten Begehrens nicht mehr zu halten ist. Denn nach dem Wortlaut sollte die Zahlung nach Tarif für nichtärztliches Personal im gesamten Konzernverbund des Klinikums zum 1. Juni in Kraft treten.

