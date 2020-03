Corona: Streit um Applaus für Helfer

Innenstadt

Kritik am Aufruf der Potsdamer SPD zu Beifallsbekundungen für die Helfer in der Corona-Krise äußern die Initiatoren der Bürgerbegehren für eine faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen am kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“.

Die SPD wolle „Musik auf den Balkonen der Stadt als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes für die Helden des Alltags, die im Supermarkt, im Krankenhaus, in der Pflege arbeiten“, heißt es in der am Montag verbreiteten Erklärung, und ironisch: „Eine feine Sache, finden wir von der Bürgerinitiative, die im letzen Jahr für die beiden Bürgerbegehren zum Klinikum Ernst von Bergmann jeweils 17.000 Unterschriften gesammelt hat.“

Dann aber unterbreiten die Unterzeichner einen „Vorschlag für die Sozialdemokraten dieser Stadt, der deutlicher als singen und klatschen die Wertschätzung für die Beschäftigten im Klinikum“ zeige: „Wie wäre es, wenn einige prominente Sozialdemokraten in dieser Stadt – wir denken da an den Oberbürgermeister, den Kämmerer, den Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und die beiden Fraktionsvorsitzenden – vom Balkon verkünden würden, dass sie vereint alles Nötigen tun werden, damit die Beschäftigten des städtischen Klinikums sofort wieder nach Tarif entlohnt werden?“

Die Forderung nach fairer Bezahlung meine „alle“ Beschäftigten, so die BI: „Die am Bett die Pflege leisten, die in den Laboren die Tests auswerten, die Patienten mit Essen versorgen, die Fahrdienste abhalten, die für Sauberkeit auf den Stationen sorgen…“. Die Potsdamer Sozialdemokraten könnten sich „jetzt für eine bessere (Personal)-Ausstattung, für bessere Arbeitsbedingungen und für eine tarifgerechte Bezahlung im Klinikum entscheiden“.

Die beiden Bürgerbegehren müssten dafür „nur von beiden sozialdemokratischen Fraktionen in die SVV eingebracht und dort entschieden werden“.

Wie berichtet, befinden sich beide Bürgerbegehren derzeit zur rechtlichen Prüfung bei der Kommunalaufsicht. Bislang ist noch unklar, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist. Bestätigt die Kommunalaufsicht die Rechtmäßigkeit der Begehren, entscheiden die Stadtverordneten.

Bestätigten sie die Bürgerbegehren mit Mehrheit, erlangten diese Beschlusskraft und müssten umgesetzt werden. Würden die Bürgerbegehren abgelehnt, müssten die Potsdamer an der Wahlurne per Bürgerentscheid darüber entscheiden.

Das Rathaus und die Klinikums-Geschäftsführung hielten dem Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ entgegen, dass die Umsetzung der Bürgerbegehren im geforderten Umfang nicht finanzierbar sei.

Die Potsdamer SPD hatte zum 20. März nach dem Vorbild anderer Städte erstmals zu einem Beifalls-Flashob für die Helfer in der Corona-Krise aufgerufen: „Wir bitten die Potsdamer, um 19.59 Uhr an ihre Fenster oder auf ihren Balkon zu treten und eine Minute für die Helfer in der Krise – zum Beispiel für die, die im Supermarkt, im Krankenhaus, in der Pflege arbeiten – zu applaudieren“, hieß es in dem Aufruf: „Bitte klatschen Sie für diejenigen in der Stadt, die sich jetzt für uns alle einsetzen. Wir wollen ihnen unsere Wertschätzung und unseren Respekt zeigen.“

