Am Samstagabend wurde der erste Corona-Fall in Potsdam bestätigt. Es handelt sich um einen 64-jährigen Mann, der positiv auf den Erreger getestet wurde und sich bereits in häuslicher Isolation befindet. Wie die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier, in einer Pressemitteilung mitteilte, sei der Mann klinisch unauffällig und habe sich bereits vor dem Test zehn Tage lang alleine zu Hause aufgehalten. Die Personen, die mit dem Mann Kontakt hatten, sind bekannt und werden informiert, so Meier. Insgesamt befanden sich am späten Samstagnachmittag in Potsdam 85 Menschen in der häuslichen Isolation.

Meier bittet alle Potsdamerinnen und Potsdamer, die gesundheitliche Sorgen haben, sich an die Rufkette zu halten. Das bedeutet: Wer eindeutige Erkältungssymptome und den Verdacht hat, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte sich telefonisch immer zuerst an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden. Wenn die Praxis geschlossen ist, hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst bei der Suche nach einer Praxis in der Nähe. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist telefonisch unter 116 117 und im Internet unter www.116117.de zu erreichen.

