Nach Corona-Verdacht: OB Schubert kehrt ins Rathaus zurück

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kehrt am Dienstag aus der freiwilligen häuslichen Isolation in den Rathaus-Dienst zurück. Das hat Rathaus-Sprecherin Christine Homann am Sonntag auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Der Verdacht auf einen Corona-Fall in seinem Umfeld habe sich nicht bestätigt.

Wie berichtet, hatte sich der OB wegen des Verdachtfalls am Mittwoch vor Pfingsten freiwillig in die häusliche Isolation begeben. Er sprach von einer „reinen Vorsichtsmaßnahme“. Er sei „nicht in Quarantäne und auch keine Kontaktperson ersten Grades“.

Da er aber im Alltag vielen Menschen begegne, habe er in Absprache mit Amtsärztin Kristina Böhm entschieden, vorerst zu Hause zu bleiben, sagte Schubert am Mittwoch zur MAZ: Es sei „nicht der richtige Moment, in Ausschüssen herumzusitzen“.

Wegen der freiwilligen häuslichen Isolation konnte Schubert am Mittwochabend nicht am Hauptausschuss teilnehmen. Seine Abwesenheit wurde von der CDU kritisch kommentiert, die an diesem Abend eine Aussprache zu ihrem an den OB gerichteten 35-Fragen-Katalog zur Corona-Krise am Bergmann-Klinikum erwartet hatte.

