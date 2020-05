So will Kommissionschef Hufert den Corona-Ausbruch in Potsdamer Bergmann-Klinik aufklären

Potsdam

Frank Torsten Hufert leitet seit Donnerstag gemeinsam mit der früheren Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) die Untersuchungskommission zum Corona-Ausbruch im Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“.

Wie wollen Sie herausfinden, was im Ernst-von Bergmann-Klinikum tatsächlich passiert ist?

Frank T. Hufert: Vorab möchte ich sagen, dass ich am Bergmann-Klinikum niemanden kenne. Ich bin auch nicht in der Potsdamer Szene oder Gesundheitsbranche und komme wirklich von außen. In meinem Inneren bin ich vorrangig Wissenschaftler und habe eine gute neutrale Position.

Aber Sie sind doch der Vorsitzende des Fakultätsrats für die neugegründete gesundheitswissenschaftliche Fakultät im Land. Da stehen Sie doch nicht außerhalb dieser „Szene“, wie Sie sagen.

In Potsdam kenne ich Menschen im Gesundheitsministerium, das stimmt. Aber ich kenne keinen einzigen Menschen am Bergmann-Klinikum. Ich musste sogar erst mal gucken, wer dort Hygieniker ist. Ich habe null Bezug, war noch nicht einmal drin.

Wie wollen sie nun die dortigen Geschehnisse noch rekapitulieren?

Ich habe bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstag einen Ordner mit Unterlagen bekommen, den muss ich noch sichten. Wir möchten als Kommission nun herausfinden, was abgelaufen und eventuell schiefgegangen ist. Warum ist das schiefgegangen? Dass es einen Eintrag des Corona-Erregers gegeben hat, liegt in der Biologie der Sache. Es muss nur ein Infizierter reinkommen, der das verteilt. Das kann immer passieren, es ist ein biologischer Unfall. Aber wie ist der dann abgearbeitet worden? Welche Entscheidungen wurden getroffen, wie sind die baulichen Verhältnisse, die Beziehungen zwischen den Abteilungen? Damit werden wir uns auseinandersetzen. Unser Ansatz ist nicht nur biologisch, sondern auch organisatorisch. Das Ziel des Ganzen ist, dass das Haus wieder vollständig ans Netz geht und so etwas möglichst nie wieder auftritt. Darin sehe ich meine Aufgabe.

Was lief definitiv schief? Können Sie dazu schon eine Aussage machen?

Nein, das kann ich nicht. Ich muss die Unterlagen erst einmal lesen. Wenn ich das durchgearbeitet habe, kann ich etwas sagen. Jetzt muss erst einmal die Arbeit gemacht werden.

Es fehlen Proben von den Problemfällen

Aber wie sieht das konkret aus?

Manches kann man nicht mehr herausfinden. Wichtig ist zu wissen, wie oft das Virus von außen hereingetragen wurde und intern verteilt worden ist oder ob der Ausbruch mehr aufgrund einer Verteilung innerhalb des Klinikums zustande kam. Das kann man heutzutage molekularbiologisch feststellen. Dazu braucht man aber die Proben und wir müssen schauen, was es für Proben gibt und ob die sich für so eine Analyse eignen. So etwas würde ich unbedingt veranlassen. Beim Durchblättern der Unterlagen habe ich solche Daten noch nicht gesehen.

Das klingt nach einem sehr forensischen Vorgehen.

Ja, denn wir müssen feststellen, ob der Ausbruch von außen kam und Besucher das Virus ständig neu eingeschleppt haben. Oder war der Ausbruch eher hausintern, weil das Personal das Virus über die Stationen verteilt hat? Da sind unterschiedliche Lösungen und Vorgehensweisen für die Zukunft nötig. Wichtig bei der Bewertung ist, dass wir die Datenlage und den Kenntnisstand über das Virus zum Zeitpunkt des Ausbruchs betrachten und nicht den heutigen Kenntnisstand heranziehen, da dieser sehr schnell wächst. Den heutigen Kenntnisstand werden wir aber für die Verbesserungsvorschläge nutzen.

Kommission arbeitet nicht direkt mit Staatsanwaltschaft zusammen

Wie organisieren Sie die Arbeit in der Kommission?

Wir kommen in 14 Tagen wieder zusammen. Bis dahin werden wir die Unterlagen sichten und Arbeitsthemen definieren. Die sollen dann in kleineren Gruppen abgearbeitet werden. Wir haben den RKI-Bericht bekommen, Beschlussvorlagen des Aufsichtsrats, bauliche Dokumente zum Klinikum und zum Auftakt hat uns die neue Geschäftsführung des Klinikums die Sachlage dargestellt. Als nächstes werden wir auch das Gesundheitsamt hören.

Können Sie überhaupt arbeiten, wenn parallel die Staatsanwaltschaft zu den Geschehnissen ermittelt? Oder arbeiten Sie zusammen?

Nein. Das halte ich auch nicht für zielführend. Wir haben auch Juristen in der Kommission, die müssen dann klären, ob und wann Erkenntnisse an die Staatsanwaltschaft gehen. Unser Job ist es aufzuarbeiten, wie es passiert ist und dann Empfehlungen für die Optimierung der internen Abläufe des Klinikums zu geben.

Sie ermitteln gegen Kollegen. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin ein rein sachorientierter Mensch. Ich ermittle gegen Kollegen, aber das muss gemacht werden. Ich werde auch niemanden decken. Letztendlich ist es so, als wenn ich anderswo als Gutachter auftrete. Es ist ein ganz normaler Job. Jeder macht Fehler, ich auch. Und man muss dann dafür geradestehen.

Doppelspitze der Expertenkommission zum Bergmann-Klinikum: Anita Tack und Frank Torsten Hufert. Quelle: LHP, Robert Schnabel

Was haben Sie gedacht, als Sie von Anita Tack zur Mitarbeit angefragt wurden?

Ich oute mich mal: Sie rief mich an und ich wusste ad hoc nicht mal, wer sie ist. „Was wollen Sie denn?“, habe ich sie gefragt. Und als sie sich erklärt hatte, habe ich gedacht: Ich bin der einzige Virologe in Brandenburg, da kann ich nicht nein sagen. Sonst hätte ich das vielleicht auch abgelehnt, denn es ist sicher nicht der schönste Job. Aber er muss fachkompetent gemacht werden, das ist eine wichtige Aufgabe auch für das Land Brandenburg und das Klinikum.

Der einzige Virologe in ganz Brandenburg

Sie sind der einzige Virologe in Brandenburg?

Das meine ich im Ernst. Ich bin in Virologie habilitiert und habe lange einen solchen Lehrstuhl innegehabt und als Oberarzt gearbeitet. Schauen Sie meine Publikationsliste an. Da werden Sie kaum Arbeiten zu Bakterien finden. Ich bin Virologe und ich kenne niemanden sonst in Brandenburg, der dieses Fachgebiet vertritt. Es gibt natürlich viele Hygieniker und selbst ernannte Virologen, die Mikrobiologen mit einem Facharzt für Infektionsepidemiologie sind, aber nicht in diesem Bereich wissenschaftlich gearbeitet haben. Der nächste Virologe, den ich kenne, sitzt an der Berliner Charité und heißt Christian Drosten. Den hätte man natürlich auch fragen können. Ich kenne Christian persönlich gut und er ist ein exzellenter Mann. Aber der ist gerade voll ausgelastet, denke ich.

Sie mussten also auch nicht lange überlegen?

Es gibt Aufgaben in der Gesellschaft, die gemacht werden müssen, auch wenn sie nicht angenehm sind.

Ihr Name steht unter mehreren aktuellen Publikationen zum Coronavirus. Was haben Sie selbst über das Virus herausgefunden? Was davon ist auch auf Brandenburg anwendbar?

Wir haben an unserem Institut der MHB in Senftenberg einen verlässlichen Schnelltest auf Nukleinsäurebasis entwickelt. Das ist ein kleines Kofferlabor, das nicht sehr teuer ist, vielleicht 10.000 Euro. Da kann in 20 Minuten ein verlässliches Ergebnis erzielt werden.

Frank Hufert: Virologe und Pandemie-Kenner Frank Torsten Hufert leitet seit 2014 das Institut für Virologie und Mikrobiologie der damals neugegründeten Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin). Sein Institut hat seinen Sitz in Senftenberg ( Oberspreewald-Lausitz). Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören Fragestellungen zur Biosicherheit. In den neuen EU-Ländern war Hufert nach der Osterweiterung der EU 2004 Vertreter des Bundes für die Evaluierung und Etablierung von Hochsicherheitslaboren. Er war zudem in die Pandemieplanung der Bundesregierung durch eine Kommission des Robert-Koch-Instituts eingebunden. Am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München wird der Reserveoffizier als Flottillenarzt eingesetzt. Hufert wurde in Hamburg geboren und ist 61 Jahre alt, hat fünf Kinder und lebt mit seiner Familie in Dresden. Seine Ehefrau ist Fachärztin für Mikrobiologie und leitet ein Dresdner Labor.

Ist der schon im Einsatz und wäre das etwas für das Bergmann-Klinikum?

Wir könnten den jetzt einsetzen und es wäre sicher sinnvoll das dort zu etablieren. Der ist auch gedacht für Altenheime oder Firmen, wo man Mitarbeiter schützen muss, weil sie eine wichtige Infrastruktur bedienen. Aber man braucht immer jemanden, der damit umgehen kann. Ich komme ja aus der tropenmedizinischen Richtung und denke auch immer an die Verhältnisse im Busch mit geringen Ressourcen. Da ist so ein Koffer sinnvoll und wir haben das System auch jetzt schon in Afrika am Start.

Die zweite neue Arbeit handelt von den Lockerungen und dem weiteren Umgang mit dem Virus. Welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen?

In der Arbeit steht klar drin, was man machen soll. Es ist auch eine Anweisung an die Politik. Korea und Taiwan haben es am besten gemacht. Gucken sie dort auf die Straße und hier. Hier tragen die meisten die Maske leider nur als Kinnschutz. Und man muss diese Tracking-und-Tracing-App auf die Reihe bringen. Ohne die digitale Nachverfolgung werden die Gesundheitsämter an ihre Grenzen stoßen. Eine echtzeitnahe Fallverfolgung spart sehr viel Zeit und verringert damit potenzielle Neuinfektionen. Die genannten asiatischen Staaten haben ganz exzellent gezeigt, wie das funktioniert. Die Alternative ist Schweden. Da sterben dann bezogen auf die Einwohnerzahl tausend mal mehr Leute als in Taiwan. Es ist eine politische Entscheidung welcher Weg gegangen wird.

