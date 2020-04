Ex-Rathauschef Jakobs: „Politik handelt problembewusst in der Corona-Krise“

Potsdam

In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ berichten Potsdamer, wie sie die Corona-Pandemie erleben, welchen Einfluss sie auf ihren Alltag hat und was ihnen derzeit Kraft gibt. Dieses Mal: Jann Jakobs, ehemaliger Potsdamer Oberbürgermeister, über politisches Gebaren, das digitalisierte Leben und einen Profiteur der Krise: seinen Garten.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Vor allem natürlich in sozialer Hinsicht. Es gibt keine direkten Treffen mit der Familie und Freunden mehr, alles läuft nur noch über Telefonieren, Skype oder Whats­App. Das findet zwar rege statt, aber es ist kein wirklicher Ersatz für den sozialen Kontakt. Hinzu kommt, dass es keine Kulturveranstaltungen gibt – eine große Einbuße an Lebensqualität. Meine Frau und ich gehen gern ins Theater, ins Konzert oder in Museen. Wir hätten sehr gern die Monet-Ausstellung im Barberini-Museum gesehen, was uns jetzt nur beim virtuellen Rundgang möglich war. Auch die Hagemeister-Ausstellung im Potsdam-Museum stand eigentlich auf unserer Kulturliste. Immerhin beinhaltet der wöchentliche Besuch im Baumarkt eine gewisse Abwechslung. Es findet sich immer ein Grund, irgendein Werkzeug zu kaufen, letztens zum Beispiel einen Hochdruckreiniger. Und über die Einkaufswagen hinweg hat man über die gebotene Distanz hinweg durchaus auch nette Unterhaltungen mit Bekannten, die ebenfalls auf der Pirsch im Baumarkt sind. Profiteur des Ganzen ist unser Garten: Den habe ich mittlerweile so auf Vordermann gebracht, dass es schon fast übertrieben ist.

Bemerkbar macht sich die Umstellung aber auch noch in anderer Hinsicht: Das Ehrenamt findet nur noch über digitale Kommunikation statt, über Skype oder Zoom, was aber wahnsinnig anstrengend und aufwendig ist und kein wirklicher Ersatz für direkte Treffen.

Top ausgerüstet dank zahlreicher Baumarkt-Besuche. Quelle: Varvara Smirnova

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Ich finde, dass die Politik sehr problembewusst und adäquat handelt und vor allem auch nicht panisch reagiert. Wer mir besonders gefällt, ist die Kanzlerin. Sie ist in höchstem Maße beeindruckend und unterscheidet sich wohltuend von dem Gebaren, das US-Präsident Trump und die britischen beziehungsweise französischen Staatschefs Johnson und Macron an den Tag legen.

Die Mitmenschen reagieren unterschiedlich. Was mich sehr beeindruckt, ist die Freundlichkeit der Menschen, die immer noch beruflich im Kundenkontakt die Stellung halten müssen. Ob in der Tankstelle oder an der Supermarkt-Kasse – überall bin ich bislang nur Menschen begegnet, die sich trotz des enormen Stresses, den sie derzeit aushalten müssen, nichts anmerken lassen und nie genervt reagieren. Das hat meinen höchsten Respekt. Auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die momentan wahrlich keinen leichten Job haben, reagieren sehr souverän. In der Nachbarschaft sind die Menschen näher zusammengerückt. Natürlich nicht räumlich, aber sinnbildlich. Es ist ein intensiverer Kontakt als vorher; man unterhält sich öfter übern Gartenzaun.

Was ist Ihre größte Sorge?

Das Schwierigste wird sein, wie wir aus dieser Situation wieder herauskommen. Die Gefahr besteht, dass es zu einer weltweiten Rezession kommt, was für Deutschland als Exportnation fatal wäre. Die beschlossenen Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft dienen ja nur zur Abwendung von akuten Problemen. Die Politik ist gut beraten, Konzepte zu entwickeln, die an diese Sofortprogramme anknüpfen, damit die Wirtschaft nachhaltiger stabilisiert werden kann. Auch auf kommunalpolitischer Ebene wird es Auswirkungen geben wegen der Steuerausfälle. Deshalb ist es wichtig, dass darüber nachgedacht wird, welche kommunalpolitischen Unterstützungsmechanismen entwickelt werden können. Es gibt Förderprogramme, die jetzt mit Sicherheit infrage stehen werden – insbesondere im Kulturleben. Deshalb ist meine Sorge, dass die Verteilungskämpfe um die knappen Mittel des Kommunalhaushaltes größer werden.

Jann Jakobs wurde im November 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Archiv

Was können wir aus der Krise lernen?

Wir werden auch nach Corona nicht ganz andere Menschen sein als zuvor. Allerdings ist uns dadurch bewusst geworden, wie anfällig wir als Gesellschaft durch die globalisierte Wirtschaft geworden sind. Der Verfall in den Protektionismus, wie ihn einige Länder propagieren, wäre jetzt das absolut falsche Signal. Was mit Sicherheit feststeht: Der Digitalisierungsprozess hat jetzt noch einmal einen besonderen Schub erhalten und sollte noch weiter vorangetrieben werden, das gilt insbesondere für die öffentlichen Verwaltungen.

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Auf alle Fälle hat uns diese Krise gezeigt, dass wir das öffentliche Gesundheitssystem nicht gering achten dürfen. Um vergleichbaren Herausforderungen gewachsen zu sein, wird es notwendig sein, den öffentlichen Gesundheitsdienst sowohl personell als auch technisch wesentlich besser auszustatten. Krankenhäuser müssen intensivmedizinisch besser aufgestellt sein, etwa im Bereich Beatmungstechnik. Zu den Verbesserungen gehört auch eine bessere Bezahlung des Pflegepersonals. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Krankenhäuser adäquat refinanzieren. Auch hier sind Krankenkassen gefordert, adäquate Pflegesätze zu finanzieren.

Jann Jakobs als Teilnehmer einer Lesung auf dem Podium des Hans-Otto-Theaters. Momentan sind solche Veranstaltungen passé – lesen muss man alleine. Quelle: Archiv

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Ich kann richtig schön lesen, etwa Jens Biskys „ Berlin. Biographie einer großen Stadt“. Dank der Muße kann ich auch die von Bisky zitierten Autoren – etwa Fontane oder Lassalle – in aller Ruhe nachlesen. Das ist ein Genuss. Man fühlt sich fast in Studentenzeiten zurückversetzt, mit dem ausführlichen Studium von Primär- und Sekundärliteratur.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Der Glauben daran, dass wir diese Krise überwinden können – und zwar weil wir so viel solidarische Kraft in der Gesellschaft haben, dass wir diese Situation auch gemeinsam überwinden wollen.

Von Jann Jakobs