Potsdam

Die Kliniken im Land haben aus den schmerzhaften Erfahrungen der ersten Infektionswelle gelernt. Sie haben einen haltbaren Verbund geknüpft, in dem sie große und kleine Kliniken praktisch zu einem System kommunizierender Röhren verbunden haben: Wenn an einem Ort viele Kranke auftauchen, verschieben die Häuser Fälle in die Nachbarkliniken.

Das ist nur möglich, weil es hierzulande eine kleinteilige Krankenhauslandschaft gibt mit kleinen Spezialkliniken, großen Rundumversorger-Standorten und eben auch jenen Kreiskliniken, die schon so manche Unternehmensberatung gern aus Kostengründen gestrichen hätte – vor der Pandemie. Diese Häuser dienen nun als Überlaufbecken für die Schwerpunktkrankenhäuser.

Die Lehren aus der Not im Frühjahr

Im Frühjahr noch war die Not groß, als mit Potsdam das zentrale Krankenhaus für die Corona-Bekämpfung in Westbrandenburg ausfiel. Deutschland leistet sich, was bis vor kurzem viel kritisiert wurde, mehr Intensivbetten pro Kopf als die meisten anderen Staaten. Allerdings hat auch eine solche dezentrale Struktur ihre Grenzen. Wenn die Infektionswelle nicht bald abflacht, müssen die Häuser intern umschichten und die Behandlung von anderen Patienten zurückfahren – von Krebspatienten, Hüftkranken, Rehafällen. Das passiert teilweise jetzt schon.

Deshalb gilt weiter: Infektionen vermeiden, ist der beste Weg, um die Krankenhäuser zu entlasten. Denn die stehen jetzt schon unter Stress und leisten Außerordentliches, von Luckenwalde bis Rathenow, von Nauen bis Ludwigsfelde.

Von Ulrich Wangemann