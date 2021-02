Potsdam

Die Stadt sieht keinen Bedarf für den Einsatz mobiler Luftfilteranlagen in Kitas und Schulen, die unter anderem von Elternvertretern gefordert werden. Der „infektiologische Nutzen“ solcher Anlagen für Unterrichtsräume werde vom Verwaltungsstab als „nachrangig“ gegenüber den Effekten einer „konsequenten Umsetzung der AHA-L-Regeln eingeschätzt“.

Das hat das Rathaus auf Anfrage des Stadtverordneten Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) mitgeteilt. AHA-L steht für Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften.

Luftreiniger nur für Ausnahmefälle

Die Verwaltung beruft sich in ihrer Antwort auch auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, nach der „mobile Luftreiniger nur in Ausnahmefällen und als flankierende Maßnahmen einzusetzen“ seien.

Derzeit würden mobile Luftfiltergeräte für Klassenräume von Schulen seitens des Robert-Koch-Instituts, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und des Bundesumweltamtes „nicht empfohlen“.

Die Anfrage Menzels zur „Luftfilterung gegen Sars-Cov-2 Ausbreitungen in Potsdamer Schulen und Kitas“ lag der Verwaltung schon seit dem 15. Oktober 2020 vor.

Antwort mit drei Monaten Verspätung

Nach der laut Geschäftsordnung gesetzten 14-Tage-Frist hätte sie bis Ende Oktober beantwortet werden müssen. Die Antwort der Verwaltung kam erst mit drei Monaten Verspätung, obwohl der Informationsbedarf zu diesem Thema immens ist.

So sprach Markus Kobler vom Kreiselternrat Ende November 2020 in der MAZ von einer „massiven Verunsicherung“ in den Potsdamer Familien.

Auf die Frage nach konkreten Forderungen antwortete er: „Ganz klar: Wir wollen Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer. Darüber haben wir abgestimmt, aber wir sehen auch ein, dass solche Anlagen nicht von heute auf morgen zu installieren sind.“

Keine besondere Vorsorge für den Winter

Menzel wollte in seiner Anfrage zunächst wissen, welche Maßnahmen der Oberbürgermeister „zur Pandemiebeämpfung für das bald beginnende Winterhalbjahr bisher planmäßig vorgesehen hat“.

Die Stadt verweist in ihrer Antwort auf die „jeweils gültigen Verordnungen des Landes“ sowie den „Rahmenhygieneplan für Schule und Kita“. Weitere „technische, organisatorische oder sonstige Maßnahmen“ für Schulen und Kitas seien für das Winterhalbjahr nicht geplant.

Menzels Frage nach Aufenthaltsräumen in Schulen und Kitas „ohne mechanische Lüftung“ wird nicht beantwortet, weil die Stadt „insbesondere“ zur „individuellen Raumnutzung“ der Kitas in freier Trägerschaft keine Daten habe.

Finale Antwort auf Bundesebene

Die Anschaffungskosten für ein Luftreinigungsgerät liegen laut Stadt zwischen 1500 und 4500 Euro. Zudem sei eine „kurzfristige Anschaffung“ wegen geltender Fristen bei einem zwingend vorgegebenen Vergabeverfahren „kurzfristig nicht realisierbar“.

Die „zentrale Frage, ob in der kalten Jahreszeit mobile Luftfilter ergänzend oder auch als Ersatz für das aktive Lüften über Fenster ... eingesetzt werde sollten“, sei „final auf Bundesebene geführt worden“, schreibt die Verwaltung.

Ministerin Ernst plädiert für Prüfung

Auch wegen „vermehrter Anfragen unter anderem von Schulleitungen und Elternschaft“ habe die Stadt untersucht, „bei welchen theoretischen Gegebenheiten eine vertiefte Prüfung von Anschaffung und flankierender Verwendung von mobilen Luftfilteranlagen sinnvoll sein könnte“. Ergebnis: Negativ.

Keine Erwähnung findet in der Antwort an Menzel die Erklärung von Landesbildungsministerin Britta Ernst (SPD), die sich im November 2020 vor dem Landtag offen dafür zeigte, die Anschaffung von Luftfiltern für Klassenräume zu untersuchen: „Ich finde berechtigt, dass wir es noch mal prüfen.“

Von Volker Oelschläger