Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam arbeitet ab Mittwoch mit der Luca-App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochvormittag auf Radio Eins bekannt gegeben.

Die technischen Verbindungen zum Gesundheitsamt seien am Dienstag aktiviert worden. Schubert verwies zugleich auf Bedenken der Datenschutzbeauftragten des Landes, die berücksichtigt werden müssten.

14 Tage werden zurück verfolgt

Durch die Luca-App kann dem Gesundheitsamt die 14 Tage zurück reichende Besuchs- und Kontakthistorie einer positiv getesteten Person zur Verfügung gestellt werden, so das Rathaus in der Antwort auf eine aktuelle Anfrage der Anderen.

Der oder die Nutzende müsse die Daten per TAN freigeben. Der Umfang der Historie steige mit der Verbreitung der Luca-App bei Betreibern insbesondere von Einzelhandel und Gastronomie.

Gesundheitsamt fragt Geschäftsleute an

Das Gesundheitsamt könne bei den Betreibern für einen bestimmten Zeitraum eine Freigabe von Nutzerdaten „anfragen“, wenn ein „Indexfall“, so das Rathaus, vor Ort war.

Der Stadt entstünden mit dem Einsatz der Luca-App keine Kosten, so die Stadt mit Verweis auf das Land, das für die Lizenz 990.000 Euro gezahlt und damit die Kosten für das erste Jahr übernommen habe.

Testergebnisse könnten in die Luca-App aktuell noch nicht eingegeben werden, so die Stadt: „Diese Funktion ist derzeit nur in Planung.“

Mittels App könnten lediglich positiv getestete Potsdamerinnen und Potsdamer über die Infektion informiert und aufgefordert werden, ihre Kontaktliste für das Gesundheitsamt freizugeben. In einem nächsten Schritt würden die betroffenen Personen kontaktiert.

Infizierte geben ihre Historie an das Gesundheitsamt weiter, so das Modell: Das Amt erhalte damit Informationen übe de Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage, könne die betreffenden Veranstaltungsorte kontaktieren und auffordern, „zeitlich relevante Check-ins“ freizugeben.

Gemeint sind die Daten anderer Personen, die sich in der betreffenden Zeit dort aufhielten.

Von Saskia Kirf und Volker Oelschläger