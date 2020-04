Corona: Potsdams Bürgermeister fordert einen kommunalen Rettungsschirm

Potsdam

Die Coronakrise kann für die Stadtfinanzen gravierende Folgen haben. Doch wie ernst ist die Lage tatsächlich? Ein Gespräch mit Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD).

Herr Exner, braucht Potsdam einen Rettungsschirm?

Burkhard Exner: Wir hatten kürzlich eine Telefonkonferenz im Finanzausschuss des Deutschen Städtetages. Da waren wir uns alle einig, dass nicht nur die Wirtschaft einen Rettungsschirm braucht, sondern auch die Kommunen. Wir gehen davon aus, dass es heftige Einbrüche bei den Steuererträgen geben wird. Kommunale Unternehmen vom Verkehrsbetrieb bis zum Theater haben mit wegbrechenden Einnahmen zu kämpfen, während die Fixkosten weiterlaufen. Andererseits müssen wir ordnungsbehördlich etwa beim Gesundheitsamt mit erhöhtem Aufwand rechnen. Und wir werden bei den Sozialleistungen feststellen können, dass der Bedarf leider höher sein wird.

Gibt es Schätzungen zur finanziellen Größenordnung?

Zurzeit ist das Ganze überhaupt nicht quantifizierbar. Aber ein Kollege in Nordrhein-Westfalen hat ein Modell entwickelt, nach dem man grob mit 350 Euro Verlust pro Einwohner als Kommune rechnen könnte. Würde man eine solche Faustformel auf die 180.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Potsdam anwenden, wären das 63 Millionen Euro zusätzliche Belastung für Potsdam. Eine gravierende Größenordnung!

Nächste Woche soll der Doppelhaushalt 2020/21 eingebracht werden: Mit welchem Volumen rechnen Sie?

Gesamtstädtisch sind wir bei einem Volumen von rund um die 800 Millionen Euro im Ergebnishaushalt.

Gibt es etwas, das sie nach den ersten Wochen Corona noch kurzfristig in den Haushaltsentwurf aufgenommen haben?

Wichtig ist zunächst der Grund für unser schnelles Vorgehen, eigentlich sollte der Entwurf ja erst im Mai vorliegen: Doch wir müssen ganz schnell raus aus der „vorläufigen Haushaltsführung“ mit ihren Einschränkungen. Erst ein beschlossener Haushalt verschafft uns die nötige Handlungsfähigkeit. Aber wir werden Modifizierungen im Haushalt haben, die bereits mit der Krise verbunden sind. Eine halbe Million Euro zusätzlich für den Corona-Verwaltungsstab oder auch 200.000 Euro für Sport und Kultur als eine Art Härte- oder Notfallfonds. Wir können froh sein, dass wir in den Vorjahren mit guten Ergebnissen gewirtschaftet haben. Davon leben wir ein Stück weit. Trotzdem ist die Frage des Rettungsschirms sehr ernst gemeint.

Wie lange reichen die Reserven?

Auch Rücklagen sind endlich. Im Expertenkreis gehen wir davon aus, dass für die kommunale Ebene die Auswirkungen eines solchen „shut-downs“ über zwei, vielleicht drei Monate noch beherrschbar sind. Spätestens nach drei Monaten wird es kritisch und könnte sich tiefer in die städtischen Strukturen eingraben – mit starken Auswirkungen auch auf die Folgejahre.

Wenn kommunale Gesellschaften wie der Verkehrsbetrieb oder das Hans-Otto-Theater mit massiven Ertragseinbrüchen zu kämpfen haben, muss die Stadt als Gesellschafter mit Finanzhilfen einspringen?

Das wird man beobachten müssen. Zunächst muss jede Gesellschaft sehen, wie sie selbst gegensteuern kann, damit der Zuschussbedarf am Ende nicht exorbitant hoch wird. Der Verkehrsbetrieb etwa hat auf Ferienfahrplan umgestellt.

Wer finanziert beim Klinikum den laufenden Umbau wegen Corona, wer gleicht den dramatischen Umsatzeinbruch wegen des Rückgangs an Patienten aus?

Zunächst einmal muss die Klinikum-GmbH das selbst tragen. Das wird man natürlich auch beobachten müssen. Ein aktuelles Beispiel: Kürzlich waren vier Millionen Euro zusätzlich vorwiegend für neue Beatmungsplätze und -geräte in Rede. Das beschafft das Klinikum selbst. Aber wir haben gesagt, wenn nötig, gibt es Liquiditätshilfe von uns. Andererseits müssen medizinische Leistungen dem Klinikum auch bezahlt werden. Letzten Endes sind auch unsere Möglichkeiten als Kommune begrenzt. Im Kollegenkreis der Kämmerer wird klar gesehen, dass das duale Finanzierungssystem im Krankenhauswesen äußerst reformbedürftig ist. Das betrifft vorwiegend die investive Seite, die in hohem Maße von den Bundesländern finanziert werden soll. Da hapert es an vielen Ecken – nicht nur in Brandenburg, aber hier eben auch. Die Ad-hoc-Programme sind gut und wichtig, aber sie ändern nichts daran, dass es auch im System ein richtiges Problem gibt: hier sind die Länder gefordert.

Sind die 30 zusätzlichen Mitarbeiter für das Gesundheitsamt schon im Haushalt berücksichtigt?

Sie kommen zum großen Teil aus anderen Verwaltungsbereichen. Wir haben zusätzliche Stellen für das Gesundheitsamt im Stellenplanentwurf vorgesehen, aber nicht in der Größenordnung.

Haushaltsklausur in Notbesetzung Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/21 soll am kommenden Mittwoch in die Stadtverordnetenversammlung (SVV) eingebracht werden, die eigens dafür zusammenkommt. Der Haushalt ist der einzige Tagesordnugspunkt. Um die wegen Corona gebotenen Abstände einzuhalten, nehmen an der Sitzung im großen Havelsaal der IHK nur 28 der 56 Mitglieder teil. Publikum ist nicht zugelassen, die Sitzung soll live übertragen werden. Am 6. Mai soll der Haushalt beschlossen werden. Der Tagungsort ist laut SVV-Vorsitzendem Pete Heuer ( SPD) noch offen, weil die Anwesenheit aller Mitglieder nötig ist: „Wahrscheinlich wird die IHK nicht reichen.“ Alternative könnte eine Turnhalle sein.

Wie sicher sind die ehrgeizigen Investitionsvorhaben der Stadt, die Tramtrasse in den Norden zum Beispiel oder der neue Verwaltungscampus?

Das muss sich zeigen. Wir haben im Haushaltsentwurf von 2020 bis 2024 ein riesiges Investitionspaket. Der sehr hohe Eigenanteil in Höhe von 190 bis 200 Millionen Euro rührt her aus selbsterwirtschafteten Mitteln aus den Vorjahren. Je mehr wir davon bereitstellen müssen zur Bewältigung der Krisensituation, desto weniger wird an Eigenmitteln für die Investitionsfähigkeit zur Verfügung stehen. Das ist dann wirklich ein Dilemma. Denn es wird auch in der Erholungsphase wichtig sein, dass man die kommunale Investitionstätigkeit sichert.

Der Nachtragshaushalt im Herbst ist bereits gesetzt?

Ein konkretes Datum kann ich noch nicht nennen. Da bitte ich um Verständnis. Einzelnes kann man seriös erst sagen, wenn weitere Daten und Zahlen vorliegen, das Ausmaß der Krise deutlich wird. Es wird sich noch eine Menge ändern. Ich gehe aber davon aus, dass es in diesem Jahr eine Nachtragsdiskussion mit Sicherheit geben wird. Wir können wirklich froh sein, dass wir in den Vorjahren wirtschaftlich so gut ausgesehen gehaushaltet haben. Aber je länger die Krise dauert, desto weniger werden wir davon noch profitieren können.

Von Volker Oelschläger